Motorista fica preso nas ferragens após colidir contra árvore na Capital

Um motorista ficou ferido após colidir o veículo que dirigia em uma árvore, na Rua Matias José Bins, no bairro Três Figueiras, zona norte de Porto Alegre. O acidente foi registrado na tarde deste sábado. As informações são da Rádio Gaúcha.

O homem ficou preso nas ferragens e foi removido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido ao Hospital de Pronto Socorro. Além do condutor, uma mulher também estava no carro e conseguiu sair sem auxílio do resgate.

O trânsito está bloqueado na Rua Matias José Bins, na esquina com a Luiz Voelcker.

