Ônibus pega fogo e bloqueia BR-386, em São José do Herval

Um ônibus incendiou na manhã desta sexta-feira no km 290 da BR-386, em São José do Herval. A rodovia foi totalmente bloqueada até que fosse afastado o risco de explosão e fosse feita a limpeza da pista.

O veículo, ainda sem placas, fazia parte de um comboio de coletivos novos que ia de Caxias do Sul para o Chile. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a provável causa do incêndio é o superaquecimento do motor e uma pane elétrica.

Não havia passageiros. O motorista saiu ileso e o incidente não deixou feridos.