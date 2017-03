PRF multa mais de 12 mil motoristas durante operação no Carnaval 

Viagem Segura

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aplicou 12.740 multas de trânsito durante a Operação Viagem Segura de Carnaval deste ano, entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março. Desse montante, 6,5 mil — mais da metade — foram por excesso de velocidade. A segunda infração mais cometida pelos motoristas foi ultrapassagem em local proibido, conforme a PRF, que abordou mais de 17 mil condutores nesses seis dias de ação nas estradas federais gaúchas.



De acordo com o monitoramento do órgão, desde o início da operação até a manhã do último domingo, mais de 220 mil veículos utilizaram a Freeway para se deslocar em direção ao Litoral. Nesse fluxo, 500 motoristas foram flagrados ultrapassando ou trafegando pelo acostamento, sofrendo multas que podem chegar a R$ 1,4 mil, segundo a PRF.



Na manhã de segunda-feira, os motoristas começaram a retornar do Litoral. O movimento aumentou na terça-feira e seguiu até o meio-dia de quarta-feira.



Mortes

Durante a operação, cinco mortes foram registradas nas estradas federais gaúchas. As duas primeiras aconteceram na madrugada de sábado, em uma colisão frontal entre dois veículos em Capão do Leão, na BR-116, e de domingo, após uma saída de pista em Rosário do Sul, na BR-158, onde morreu a passageira de uma Saveiro. Ela estava sem o cinto de segurança.



Na manhã de segunda-feira, um carro com placas de Santa Catarina saiu da via em Terra de Areia. O condutor morreu no local. Além de estar sem o cinto de segurança, ele estava acima da velocidade, conforme análise preliminar da PRF.



As duas outras mortes aconteceram na madrugada desta quarta-feira. Um motoqueiro caiu na BR-116, em Canoas, e um motorista morreu após colidir com um outro veículo na BR-290, em Eldorado do Sul.



Confira os números da Operação Viagem Segura de Carnaval:



Acidentes com feridos: 52

Feridos: 90

Mortes: 5

Fiscalizados: 17,2 mil

Multas por excesso de velocidade: 6,8 mil

Testes de embriaguez: 7,3 mil

Multas por embriaguez: 228

Total geral de multas: 12,7 mil



