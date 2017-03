Vigilante morre ao ter carro atingido por outro veículo em Novo Hamburgo

Trânsito

Um vigilante morreu ao ter o carro que dirigia atingido por outro veículo no Centro de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Guarda Municipal, a suspeita é de que um veículo Gol teria ultrapassado um sinal vermelho, atingindo o Volskwagen Up da empresa Ronda, onde a vítima estava. As informações são da Rádio Gaúcha.

Fabrício Kurtz Pedroso, de 37 anos, morreu no local. Testemunhas relataram que o condutor do Gol apresentava sinais de embriaguez, e por isso ele será submetido ao teste do bafômetro. O procedimento não havia sido concluído até a publicação desta reportagem.

O acidente ocorreu na esquina das avenidas Marcílio Dias com a 1º de Março. A câmera da Prefeitura de Novo Hambrugo instalada no local foi danificada com a colisão, e não capturou as imagens.



