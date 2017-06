Idosa morre e quatro ficam feridos em acidente em Campo Bom

Avenida dos Municípios

Uma idosa de 75 anos morreu em um acidente de trânsito em Campo Bom, no Vale do Sinos, na tarde deste domingo (4). Conforme a Brigada Militar, ela era passageira de uma Parati que foi atingida por um Focus, que teria aquaplanado e invadido a pista contrária na Avenida dos Municípios, no bairro Quatro Colônias, por volta das 15h. As informações são da Rádio Gaúcha.



Outras quatro pessoas que estavam na Parati ficaram feridas. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que teve que cortar as ferragens do carro para conseguir remover as vítimas. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Sapiranga.

Um Gol também foi atingido pelo Focus descontrolado, mas neste veículo ninguém se feriu.

A Brigada Militar não revelou o nome da vítima fatal.

Leia as últimas notícias de Trânsito

*Rádio Gaúcha