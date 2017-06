Motociclista morre em acidente em Parobé 

Vale do Paranhana

Um motociclista morreu em acidente de trânsito, no começo da noite de terça-feira (6), em Parobé, no Vale do Paranhana. O caso ocorreu no bairro Vila Nova.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), a colisão envolveu a moto e um ônibus. O motociclista morreu no local, e o seu nome não foi informado.

A polícia não repassou mais detalhes sobre a ocorrência.

