Caminhoneiros voltam a realizar protestos em rodovias do RS

Sem interrupções

Caminhoneiros continuam protestando no Rio Grande do Sul contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis e pedindo reajuste no preço do frete. As manifestações ocorrem em rodovias estaduais.



Há concentrações nas margens da RS-377, no Km 356, em Manoel Viana, e no Km 200, em Capão do Cipó. Também está ocorrendo um protesto na RS-569, em Palmeira das Missões.



De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, nenhuma das rodovias está interrompida. Os manifestantes estão apenas convidando os demais caminhoneiros para aderirem ao movimento.



As manifestações começaram no Rio Grande do Sul em 1º de agosto. Inicialmente, os protestos eram realizados apenas em rodovias federais. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu uma decisão judicial que impede as interrupções de estradas. Desde então, as mobilizações começaram a ocorrer nas rodovias estaduais.