Duas pessoas morrem em acidente na BR-386, em Triunfo

Trânsito

Duas pessoas morreram em um acidente, no final da tarde desta quinta-feira (10), no km 402 da BR-386, em Triunfo, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Renault Duster, com placas de Porto Alegre, seguia no sentido capital-interior quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em um caminhão, de São Leopoldo.

Os ocupantes do carro, uma mulher de 36 anos e um homem de 37 anos, morreram no local. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.



Até as 19h, uma pista estava interrompida no sentido interior-capital, aguardando o trabalho da perícia.