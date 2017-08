Homem morre em acidente na RS-129, em Vespasiano Corrêa

Acidente de trânsito

Um homem de 49 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (9) no km 96 da RS-129, na entrada de Vespasiano Corrêa, no Vale do Taquari. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um Fiat Palio vermelho que seguia no sentido Vespasiano Corrêa-Guaporé colidiu frontalmente com um caminhão, de Encantado, que vinha na pista contrária.

O motorista do Palio, de Dois Lajeados, morreu no local. A identidade dele não ainda foi divulgada.



Por volta das 17h30, a via estava apenas com uma pista liberada, aguardando perícia. O trânsito era lento no local.

Não há informações se mais alguém ficou ferido no acidente.