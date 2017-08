Motociclista morre após bater em árvore caída e ser atingido por caminhão na RS-240

Capela de Santana

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (8) após a queda de uma árvore no quilômetro 27 da RS-240, em Capela de Santana, no Vale do Caí. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o homem bateu na árvore e acabou sendo atingido por um caminhão que vinha atrás.

Leia mais:

Temporal causa estragos em cidades da Região Central do RS

AO VIVO: mau tempo causa transtornos no RS nesta terça-feira



No momento do acidente, por volta das 6h50min, bombeiros já trabalhavam no local para retirar a árvore caída sobre a rodovia durante vendaval do fim da madrugada. O trecho não estava sinalizado, segundo o Comando Rodoviário, porque a viatura policial ainda não havia chegado ao local.

A vítima, ainda não identificada, morreu no local. Os bombeiros ainda estão no local para tentar liberar a via. O trânsito está em meia pista.