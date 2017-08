Motociclista sem habilitação morre em acidente na BR-472, em Santa Rosa

Região Noroeste

Um motociclista de 19 anos morreu após colidir frontalmente com um Gol na BR-472, em Santa Rosa, no noroeste do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem não tinha habilitação. O motorista do Gol, morador de Porto Xavier, e a passageira do veículo, ficaram feridos e foram levados ao Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa.

Leia mais:

Carros pegam fogo após acidente no bairro Bela Vista, em Porto Alegre

Motociclista morre atropelado após colidir contra cavalo na Estrada do Mar

Identificado 3º motociclista envolvido em racha com duas mortes na RS



O acidente ocorreu por volta das 19h de sábado (13), na localidade de Guia Lopes. Segundo a ocorrência, o jovem, que pilotava uma moto Honda, realizou ultrapassagem em local proibido e acabou colidindo frontalmente com o automóvel. Chovia no momento do acidente.

Esta foi a nona morte registrada no trânsito gaúcho neste fim de semana. Seis ocorreram somente no sábado.