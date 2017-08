Quais as principais obras da EGR (e quais nunca saíram do papel)

Estatal das rodovias

Criada em 2012 pelo então governador Tarso Genro (PT), a Empresa Gaúcha de Rodovias (PGR) administra 14 praças de pedágio que eram controladas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e por concessionárias cujos contratos chegaram ao fim e não foram renovados.



De lá para cá, a pressão por melhorias estruturais cresceu tanto quanto as dificuldades da companhia para dar conta das reivindicações — entre elas, instalação de passarelas em diversos municípios, como Sapiranga, na RS-239. Embora a empresa opere no azul e venha registrando lucro, seus diretores argumentam que o dinheiro é insuficiente para atender à demanda crescente e, por isso, estudam a possibilidade de aumentar os valores cobrados nas praças de pedágio.



A maior parte das verbas é usada para tapar buracos, manter a operação nas praças e bancar serviços terceirizados, como ambulâncias e guinchos. Confira abaixo as principais obras da atual gestão da EGR:



OBRAS EXECUTADAS OU EM ANDAMENTO



- Recuperação da RS-115, na Serra

Foto: Empresa Gaúcha de Rodovias / Divulgação

Dois trechos entre Gramado e Três Coroas foram reconstruídos após rompimentos causados por temporal, em 2015. A recuperação foi finalizada em maio de 2016.



Custo total: R$ 14 milhões



- Travessia urbana em Santa Cruz do Sul

Foto: Junio Nunes / Especial

Construção de viaduto e duplicação de 4,1 quilômetros no trevo da cidade, na RS-287, começou em 2015 e deve ser concluída em dezembro deste ano.



Custo total: R$ 27 milhões (até agora, R$ 18 milhões)



- Novos trevos de acesso

Entre 2015 e 2016, foram concluídas novas interseções nos acessos aos seguintes municípios:



Encantado (RS-129): R$ 2,22 milhões

Boa Vista do Sul (RS-453): R$ 898,6 mil

Novo Cabrais (RS-287): R$ 810,8 mil



- Ciclovia em Rolante

Com 3,6 quilômetros, a via para ciclistas foi construída em 2015, na RS-239, e bancada com recursos do pedágio de Campo Bom.



Custo total: R$ 1,8 milhão



- Ponte em Candelária

Obra emergencial de construção de ponte na RS-287, entre Candelária e Novo Cabrais foi inaugurada no início de junho.



Custo total: R$ 706 mil



- Estabilização de encosta na RS-122

Obra com 150 metros de extensão e 20 metros de altura em São Sebastião do Caí para recompor encosta após fortes chuvas. Deve ser concluída até dezembro.

Custo total: R$ 3,3 milhões



- Sinalização

Projeto e implantação de revitalização de sinalização de toda a malha viária, em andamento na RS-115. Previsão de conclusão até 2018.



Custo total: R$ 20 milhões



OBRAS POR FAZER



- Duplicações

A demanda inclui rodovias como: RS-115 (Taquara-Três Coroas), RS-287 (Tabaí-Paraíso do Sul) e RS-122 (Flores da Cunha-Caxias do Sul). Não há custo estimado.



- Restauração total da RS-287

Base estrutural da rodovia em um trecho de 150 quilômetros entre Tabaí e Paraíso do Sul precisa ser recuperada para reduzir gastos com manutenção. Custaria R$ 150 milhões.



- Instalação de passarelas

Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Municípios solicitam novas passarelas em áreas urbanas, entre eles Sapiranga (foto acima), Campo Bom e Parobé. Custo estimado: R$ 1 milhão por passarela.



- Ampliação de pista na RS-239



Em Taquara, a via necessita de mais uma pista em trecho de pelo menos dois quilômetros. O custo estimado pela EGR para a obra é de R$ 18 milhões.



- Restauração total da RS-135

A recuperação estrutural dos 78,3 quilômetros entre Passo Fundo e Erechim é considerada urgente pela EGR. Seriam necessários pelo menos R$ 55 milhões.