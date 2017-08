VÍDEO: motorista faz transmissão ao vivo no Facebook a mais de 200 km/h na freeway

Imprudência na estrada

Um motorista foi flagrado fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook enquanto transitava a mais de 200 km/h na freeway, em Gravataí, na manhã desta sexta-feira (11). Ele trafegou em alta velocidade por pelo menos cinco quilômetros, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o pedágio de Gravataí.

O chefe de policiamento e fiscalização da PRF, Marcelo Timóteo, conta que os policiais começaram a receber ligações sobre o veículo. Neste momento, a PRF começou a monitorar as câmeras da Concepa, que administra a rodovia, e identificou o Golf.



Pouco tempo depois, a PRF recebeu outra denúncia, desta vez por meio da rede social, que apontava a página de um condutor fazendo a transmissão ao vivo de dentro do veículo. Como os policiais não estavam no local, não puderam fazer autuação em flagrante. Por isso, o caso será encaminhado ao Ministério Público. O nome do motorista não foi divulgado.



— Comprovamos que o carro é do condutor que estava ao vivo na rede social. Na esfera administrativa, só podemos realizar multas quando há flagrante e, neste caso, as imagens são posteriores. Mas, como temos outros elementos, a própria transmissão ao vivo e imagens da Concepa, aí podemos entrar na esfera criminal. Estamos tomando todas as medidas cabíveis — explica.



No mínimo, o crime identificado pela PRF é o de direção perigosa. No entanto, há ainda a possibilidade de que estava sendo feito um racha, já que, durante a transmissão, o motorista convidava outros veículos para participar.



Timóteo relata que a situação é inusitada:



— A PRF costuma flagrar diversas irregularidades na freeway, principalmente o abuso de velocidade, que acontece com muita frequência. Mas o que nos causou surpresa foi uma transmissão ao vivo em rede social. Claramente quem estava conduzindo o veículo estava gravando em alta velocidade. A gente percebe pelo painel, que mostra momentos em que ele chega a quase 220 km/h. Com certeza o Ministério Público deve acioná-lo e ele responderá criminalmente.