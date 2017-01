A Dupla tem de recuperar Nico e Bolaños em 2017

André Baibich

Grêmio e Inter acertaram quando contrataram Bolaños e Nico López no ano passado. Ambos chegaram credenciados por excelentes retrospectos em suas equipes anteriores. A Dupla venceu forte concorrência para trazê-los. Fazer com que rendam o que se imaginou no momento em que foram anunciados é das tarefas importantes dos dois clubes para 2017.

O Grêmio, como em quase todos os outros aspectos da preparação para a temporada, está à frente do Inter nesse quesito. Bolaños terminou o ano mostrando lampejos do jogador brilhante da Libertadores de 2015 pelo Emelec. Parece ter recobrado um pouco da confiança, algo essencial para que retome, também, os desempenhos acima da média. O caminho de volta às boas atuações deve ser mais curto para o equatoriano.

A tarefa de Nico parece mais espinhosa. Havia momentos de 2016 em que arriscava jogadas individuais que mostravam sua qualidade. Na maior parte do tempo, porém, sucumbiu à falta de organização da equipe, como a maioria de seus companheiros.

REFORÇO — Um Bolaños interessado e em forma pode ser o melhor reforço do Grêmio para 2017. Contribui para a recuperação de seu futebol a inserção em uma estrutura azeitada. É mais uma peça de uma engrenagem que funciona. Ao mesmo tempo, pode ser, dependendo do rendimento, alguém que acentua essas qualidades coletivas do time. Algum clube seria louco de prescindir de um jogador com finalização precisa, capacidade de drible e qualidade técnica? Pode ajudar ainda mais o fato de que atuaria ao lado de Luan, outro fora de série.

DECISIVO — Nico tem de contar com um entorno menos caótico para que sua individualidade apareça. É cruel abandoná-lo com a bola, sem ninguém a lhe fazer parceria. Quando isso acontece, recai sobre seus ombros a responsabilidade de resolver a dribles e chutes de média distância os problemas do Inter. O uruguaio tem recursos para decidir, mas será ainda mais eficiente se suas iniciativas individuais apareçam de surpresa em meio a jogadas coletivas bem trabalhadas. Se a marcação souber que o Inter depende de Nico para vencer, focará suas atenções no atacante até anulá-lo.

PARA O GRUPO — Quando houve interesse do Grêmio em Ángelo Rodríguez, defendi que o clube tinha de tomar cuidado para não deslocar o posicionamento de Luan em nome da entrada no time de um jogador de qualidade duvidosa. A vinda de Jael carrega esse risco, mas imagino, para o bem do Grêmio, que ele seja uma aposta para o grupo. Neste caso, pode ser de alguma valia: vem sem custo para o clube e tem uma característica que falta no elenco para variar o estilo de jogo. O modelo preferencial, porém, tem de continuar. O Grêmio não pode se afastar da mobilidade e das trocas de passes que lhe deram a Copa do Brasil.

PRIMEIRO ESBOÇO — Os primeiros indícios de formação do Inter para 2017, esboçados nos treinos em Viamão, mostram um 4-2-3-1 com Diego, D'Alessandro e Seijas como meias e Roberson na frente. Imagino que, com o tempo, Valdívia entre no lugar de Diego e Nico ganhe a posição de Roberson. A escalação tem suas limitações, mas é suficiente para navegar pela Série B com alguma tranquilidade. Isso, é claro, se Zago conseguir dar mínimo padrão tático ao time, algo que faltou no ano passado.

3-4-3 — Moda na Inglaterra, país em que faz sucesso no Chelsea de Antonio Conte, o esquema 3-4-3 deve ser implementado por Rogério Ceni no São Paulo. Fala-se maravilhas, aliás, sobre os intensos treinamentos comandados pelo ex-goleiro. Resta saber se seus comandados vão assimilar os novos conceitos e a formação um tanto estranha ao futebol brasileiro.

* ZH Esportes