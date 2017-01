Caso Fernández: pode não ter sido o mais grave dos erros, mas foi erro mesmo assim

André Baibich

O Grêmio fez bem ao não contratar Gabriel Fernández após perceber que o investimento era de alto risco. Fez mal ao não buscar esse diagnóstico antes, perdendo tempo na busca por seu "fazedor de gols".

A transação frustrada dominou debates acalorados. Parece que a opinião tem de ficar de um lado ou de outro. É possível, porém, elogiar a necessária prudência do clube sem tapar os olhos para o processo que resultou na reversão de expectativas.

Meu ponto é o seguinte: se o Grêmio sabia que Fernández teve de passar por cirurgia em 2015, por que não examiná-lo antes? Por que permitir o desembarque em Porto Alegre, cercado de câmeras de televisão e torcedores fanáticos a saudar o novo reforço?

Contatei um médico com larga experiência no futebol para entender o que pode ter se perdido no meio do caminho:

— Quando você vai comprar um carro usado, a primeira pergunta que você faz é: este carro já foi batido? A mesma coisa com um jogador. Você tem de saber que ele sofreu uma cirurgia e, munido dessa informação, estudar quais providências tomar.

EXAME — O médico relata que, em várias oportunidades, viajou para examinar jogadores que interessavam aos clubes onde trabalhava. Um atleta sem histórico de lesões talvez não mereça esse cuidado, mas Fernández passou por um problema sério.

— Não existe isto de o outro clube não permitir o exame. O jogador é um indivíduo como outro qualquer. Você o contata, diz que quer examiná-lo e faz uma ressonância. Se ele se negar, não fecha o negócio — afirma.

MICO? — Abriu-se a discussão se é mico contratar um jogador que, possivelmente, se lesionaria ali adiante, ou se o pior é negociar, criar uma enorme expectativa e depois frustrá-la. É verdade que o Grêmio tomou o cuidado de não anunciar oficialmente a contratação, mas o desembarque de um jogador na cidade do clube que irá defender é simbólico da nova etapa. Basta ver que havia ampla cobertura de mídia e recepção de torcedores. Pior seria se o Grêmio pagasse pela transação e visse, meses depois, o dinheiro ir pelo ralo com um jogador sem condições de atuar. Não significa, porém, que não tenha faltado um cuidado que, ao fim das negociações, mostrou-se necessário. O erro pode não ter sido dos mais graves, mas foi erro mesmo assim.

BASE MANTIDA — Passado o episódio Fernández, não há motivo para o torcedor gremista arrancar os fios de cabelo. Perderam-se cerca de três semanas na negociação, mas ainda há tempo hábil para buscar novos reforços. E, o mais importante: a base, até aqui, foi mantida. O Grêmio tem um time quase pronto, com necessidade de ajustes aqui e ali para tornar-se mais competitivo.

