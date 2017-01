Centroavante tradicional, Angelo Rodríguez não justifica mudar o posicionamento de Luan

André Baibich

Fui buscar informações na Colômbia sobre o centroavante que o Grêmio quer. Falei com o repórter Fabián Camacho, do jornal El Nuevo Día. Era previsível que fizesse elogios ao jogador com boa média de gols pelo Tolima — desde que passou a defender o clube, marcou 11 gols em 25 jogos, sendo nove em 19 partidas pelo Campeonato Colombiano. A descrição de Camacho ajuda a entender um pouco das características do possível reforço:

— É um jogador forte, finaliza bem e mostra boa técnica quando recua e deixa a área. Podemos dizer que é um finalizador, um nove. Sabe proteger a bola e tem bom domínio. Acredito que se adaptaria bem ao futebol brasileiro.

O Grêmio, ao que tudo indica, está prestes a trazer um centroavante tradicional, o que mudaria a cara do setor ofensivo. Pode dar certo, mas não me parece que o retrospecto de Rodríguez justifique mexer no posicionamento de Luan, recuando-o para dar espaço ao recém-chegado no ataque titular.

VELOCIDADE — Camacho elogia a capacidade de Rodríguez de tabelar com os companheiros. É, portanto, mais do que o "aipim" que finca suas raízes na área e não sai dali. O repórter, porém, alerta que o centroavante não tem a velocidade entre seus atributos. Comporta-se como um 9 clássico que tem algum recurso técnico. Faz bem o pivô, aguarda a aproximação de quem vem de trás, arrisca chutes de média distância e, eventualmente, serve os parceiros de ataque.

VALE A PENA? — O último ano de Rodríguez até recomenda sua contratação, mas é exceção após as cinco temporadas anteriores em que os números não foram nada promissores. Tenho batido na seguinte tecla: o Grêmio faz bem em buscar o chamado "fazedor de gols", mas só deve mexer no posicionamento de Luan se o centroavante for capaz de manter a mobilidade do ataque — ou, em um cenário menos provável, se o 9 que desembarcar for de altíssimo nível. O colombiano de 27 anos não parece se encaixar em nenhum desses perfis.

MUDANÇA — O desempenho de Rodríguez em 2016 é uma boa credencial, mas não me parece que suas características sejam as mais recomendáveis para este Grêmio. Um "fazedor de gols" pode vestir a 10, a 8, a 11 ou a 7. Pode ser um jogador veloz, que vem de trás ou que sai dos flancos para o meio. É perigoso mexer na estrutura do time em nome de um reforço que chega com ressalvas — na carreira, sua média é de um gol a cada cinco jogos —, ainda mais quando a mudança desloca o melhor jogador do clube da posição em que se firmou como um dos talentos do futebol brasileiro.

