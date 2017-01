Como Tite pretende usar os jogadores da Dupla na Seleção

André Baibich

Tite e sua comissão técnica entendem que Luan, convocado para o amistoso contra a Colômbia, tem de ser usado na mesma função que o levou ao estrelato no Grêmio. O atacante foi chamado para ser o falso 9, jogador mais adiantado da equipe que recua e se movimenta intensamente para participar da construção das jogadas.

Houve momentos da trajetória do jovem em que jogou aberto pelos lados ou como um segundo atacante. O auxiliar de Tite, Cléber Xavier, explica que há o diagnóstico de que Luan sofre para ocupar os espaços e participar do esforço defensivo quando é posicionado em um dos flancos:

— Em nossa avaliação, a função mais adiantada é onde ele se desenvolveu melhor. Tem dificuldade para jogar pelo lado sem a bola.

4-1-4-1 — O esquema preferido de Tite deve ser repetido para o jogo do da próxima quarta-feira, no Engenhão. O técnico entende que não há tempo hábil para treinar alternativas. Assim, será possível observar os jogadores em funções que podem, no futuro, exercer no time que disputa as Eliminatórias.

WALACE — Um dos pilares do meio-campo gremista, Walace passou o último ano e meio atuando em um sistema diferente, com Maicon ao seu lado. Perguntei a Xavier se a Seleção pensa nele como o protetor dos zagueiros, logo à frente da linha defensiva, ou se pode atuar mais à frente, na linha de quatro jogadores atrás do centroavante:

— Pelo biotipo e características, vemos o Walace como primeiro homem. Não temos a ideia dele atuando mais à frente, mesmo que, em alguns momentos no Grêmio, o Maicon tenha ficado mais preso para que ele avançasse.

DANILO — Em um cenário em que vários goleiros de nível parecido disputam posição, Danilo Fernandes tem chance de se firmar e ficar para o grupo das Eliminatórias, mesmo atuando em uma equipe que disputa a Série B.

— Não acredito que essa questão atrapalhe a avaliação do jogador durante o ano — garante Xavier.

É de se louvar, aliás, o trabalho da preparação de goleiros colorada, comandada por Daniel Pavan, que coloca mais um pupilo na Seleção. Lembrando que, nas primeiras convocações de Alisson, ele ainda defendia o Inter.

GEROMEL — Os elogios a Pedro Geromel são fartos. Quando Tite visitou a sede do Grupo RBS, no mês passado, destacou sua capacidade de desarmar já preparando a sequência da jogada. Xavier faz coro.

— O Geromel é um atleta completo. Tem liderança, bola aérea e é um jogador rápido. Tem desarme muito bom. Entra em um setor em que temos grandes jogadores. Fez mais um grande campeonato — afirmou.

VETERANOS — Chamou a atenção a presença dos veteranos Robinho e Diego Souza na lista. Tite, bem ao seu estilo, já sabe exatamente como quer utilizá-los. Para o ex-meia do Grêmio, a ideia é a mesma de Luan: escalá-lo como falso nove. Já com Robinho a intenção é colocá-lo aberto pela esquerda, ainda que tenha atuado, em vários momentos da temporada, pelo meio.

CONHECIMENTO — Impressiona o conhecimento amplo que Tite e sua comissão têm dos jogadores brasileiros. Sabem suas características e as posições em que se sentem mais confortáveis, têm as informações na ponta da língua. Sei que é o mínimo esperado de quem ocupa cargo tão importante, mas diante dos deslizes do comando anterior, não deixa de ser uma novidade.

