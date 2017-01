Inter tem de ignorar o jogador "com cara de Série B" e mirar na qualidade

André Baibich

Verdades absolutas são perigosas demais para serem levadas a sério. Sempre que um grande cai para a Série B, prolifera-se a avaliação de que necessita de reforços que tenham "a cara da segunda divisão". É uma noção vaga que inclui capacidade de marcação, aguerrimento, identificação com o projeto do clube de sair do buraco e, de preferência, salário enxuto.

A questão é que o grande, quando na Série B, dificilmente entra em disputas físicas intensas que se encaixem neste rótulo. A maior parte dos jogos é de paciência, com adversários retraídos que exigem lucidez e organização ofensiva para encontrar espaços. A principal preocupação, portanto, tem de ser com a construção das jogadas, e não tanto com a força física para vencer as batalhas de marcação.

O Inter precisa, portanto, de jogadas trabalhadas, aproximação entre os jogadores, movimentação e trocas de passes. A busca por reforços, antes de olhar para a capacidade do jogador de rilhar os dentes e vencer a batalha física, tem de mirar na qualidade.

Sem passes precisos, mobilidade e finalizações cirúrgicas o Inter não terá como ultrapassar as retrancas que devem vir pela frente.

