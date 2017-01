Momento do Grêmio é ideal para o crescimento de Lincoln

André Baibich

Lincoln disse, à Rádio Gaúcha, tudo que o torcedor que acredita em seu futuro gostaria de ouvir. Garantiu estar comprometido com o Grêmio e afirmou que quer "participar mais" em 2017. No fim de 2015, ao projetar o 2016 que teria pela frente, a frase que fez ao Marco Souza, aqui da ZH, foi a seguinte:

— Quero mostrar meu futebol, o que ainda não consegui fazer.

Parece a mesma entrevista, de um jogador que não saiu do mesmo patamar. E isso justamente no momento em que, em teoria, é o de crescimento mais acentuado na trajetória do atleta.

A boa notícia, para o Grêmio e para Lincoln, é de que o cenário para sua evolução é ideal. A equipe não precisa do amadurecimento do jovem para funcionar. Há uma estrutura montada, que independe de Lincoln.

Ao mesmo tempo, essa estrutura conta com um meia que passou dos 30 anos e, talvez, não tenha gás suficiente para enfrentar uma temporada cheia de competições. Há, portanto, perspectiva de oportunidades para Lincoln crescer. Talento, ele tem.

