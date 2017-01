O Grêmio não precisa sanar todas as carências para brigar pela Libertadores

André Baibich

Acontece sempre que um clube garante lugar na Libertadores. Apontam-se as carências do grupo, mira-se uma lupa sobre as deficiências e saem as verdades definitivas: "com este lateral-direito não tem como lutar pelo título", "só vai brigar se trouxer centroavante", "os concorrentes são fortes demais".

Sei que o torcedor gremista deve estar um tanto angustiado ao ver o Palmeiras, só como exemplo, empilhando reforços que todo clube brasileiro gostaria de ter. Se compararmos o time do papel do Grêmio com o do atual campeão brasileiro, evidente que há uma diferença favorável aos paulistas. A questão é que equipes de futebol não são meros agrupamentos de indivíduos, em que a soma dos talentos de cada um determina o valor do todo. Padrão coletivo e ideias claras do jogo contam. Times que contratam reforço atrás de reforço correm o risco de, ao tentar acomodá-los, perder a estrutura que um dia lhes deu sucesso.

Entendam, por favor, que não estou cometendo o absurdo de dizer que contratar é ruim. A questão é como lidar com os reforços. Um dos exemplos mais claros de ganância exagerada no mercado é o do Grêmio de 2013, que embalou sonhos dos torcedores ao contratar, quase que de uma tacada só, Barcos, Vargas, Cris, André Santos e Wellitton. Vanderlei Luxemburgo, de trabalho competente na temporada anterior, desvirtuou a base que sustentou a campanha no Brasileirão de 2012 em nome do aproveitamento das novas estrelas. Perdeu a mão.

É compreensível a tentação do dirigente de querer completar todas as lacunas do grupo e fazer algo próximo de um "time dos sonhos": jogadores confiáveis, firmados, em todas as posições e com reposição à altura. Esse é o cenário ideal, mas ele não é realista no atual cenário de contenção de despesas que quase todos os clubes brasileiros vivem — o Palmeiras, claro, é exceção.

Dizer que só equipes que se encaixam na descrição acima, a do "time dos sonhos", é capaz de brigar pelo título da Libertadores, é desconhecer a história. A competição está cheia de campeões "imperfeitos". O Santos de 2011 tinha Neymar, mas também Pará, Bruno Rodrigo e Zé Love. O Corinthians, no ano seguinte, tinha uma quase intransponível linha defensiva formada por Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos. Alguém lotaria um aeroporto para recebê-los? Se considerarmos os vice-campeões, então, há ainda mais "furos": o que dizer do Independiente del Valle, do Peñarol de Aguirre, do Nacional-PAR?

O Grêmio tem melhores e mais abundantes peças do que qualquer um desses recentes finalistas. Possui, portanto, ferramentas para brigar, ainda que lhe falte uma chave aqui ou um martelo acolá. A missão do clube no mercado, portanto, tem de ser a de ajustar algo que está quase pronto. Mirar o campo para identificar deficiências, mas não deixar de olhar para os cofres para não cometer loucuras. E, principalmente, entender que a prioridade é manter a boa estrutura construída no último ano e meio.

