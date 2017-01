O que diz o técnico do Racing-URU sobre Gabriel Fernández

André Baibich

Conversei por telefone com o técnico Ney Morales, do Racing-URU, que testemunhou de camarote a ascensão do jovem Gabriel Fernández. Ele discorreu sobre os atributos do artilheiro do Campeonato Uruguaio, que lamenta não ter mais à disposição — Fernández deve desembarcar hoje em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. Morales é só elogios ao pupilo:

— É um jogador de muita potência. Cabeceia, chuta bem com os dois pés. Sabe também encarar os adversários e partir para o drible.

Além de atuar lá na frente, como centroavante, Fernández pode, de acordo com Morales, ser escalado pelos lados, especialmente do lado esquerdo.

— Ali ele tem a possibilidade de cortar para o meio e chutar de pé direito — destaca.

A capacidade de atuar longe da área contribui para a ideia da direção de buscar um "fazedor de gols" que tenha boa qualidade técnica. Assim, a adaptação ao estilo de toque de bola do Grêmio ficaria facilitada.

APLICADO — O técnico define Fernández como um jogador disciplinado nos treinamentos, algo que julga ter sido decisivo para o crescimento de produção visto na temporada passada:

— Acho que nunca ouvi um "não" dele em um treinamento. Sempre "sim, sim e sim". É uma boa pessoa, extremamente aplicado ao que o treinador lhe pede.

ESPAÇO PARA CRESCER — Na breve conversa, Morales repetiu três vezes que Fernández, mesmo com todas essas qualidades, "ainda tem muito a crescer". A postura dedicada ajudaria a atingir o potencial que o técnico vê no centroavante. Sobre a adaptação ao Brasil, o comandante do Racing não tem receio:

— Se joga bom futebol no Brasil. Para um jogador técnico, como ele, é o cenário ideal.

