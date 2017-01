O que diz um ex-técnico do Santa Cruz sobre o zagueiro Neris

André Baibich

Milton Mendes é o treinador que transformou Neris em titular do Santa Cruz na temporada passada. Conversei com o técnico que apostou no jovem de 24 anos e viu sua evolução compondo a zaga ao lado de Danny Morais. Os elogios para o ex-pupilo foram fartos.

Quais são as características do Neris?

É um zagueiro central, atua preferencialmente pela direita, tem muito boa técnica e saída de jogo, bom jogo aéreo frontal. Se for contratado, acho que vai ajudar bastante. Quando eu cheguei ao Santa Cruz, não era muito utilizado, mas eu acredito que o jogo é construído de trás para frente e, por isso, entendi que ele poderia ser importante. É um jogador bastante interessante.

O Inter deve enfrentar defesas fechadas na Série B e, provavelmente, terá de jogar bem adiantado, com a linha de defesa lá na frente. Ele é rápido para acompanhar eventuais contra-ataques do adversário?

É um jogador de velocidade. Tem boa recuperação, se posiciona muito bem. Se o Inter fechar, fará uma boa contratação. Lógico que é um jovem, esse foi o primeiro Brasileirão em que atuou. Em um clube grande, tem um período de adaptação.

Ele tem característica de ser líder, de orientar os companheiros?

Se impõe mais pela qualidade, mas não é de falar muito, de se expressar. Não é o xerifão.

O que você apontaria como pontos a evoluir?

Ele tem um caminho muito grande pela frente se for estimulado. No segundo turno, teve uma pequena queda. É importante estimular o garoto. Tem qualidade e técnica. Alto, forte, tem velocidade, se impõe. Muito difícil passar no um contra um com ele. Talvez, com o tempo, teria de melhorar nas bolas cruzadas laterais.

A que você atribuiu essa queda de rendimento no segundo turno?

Foi um contexto geral da equipe. Uma andorinha não faz verão. Sendo estimulado e estando em uma grande equipe, acredito que vá render.

LESÕES

Segundo Yuri de Lira, setorista do Santa Cruz no Diário de Pernambuco, o principal problema de Neris na temporada foram as repetidas lesões, que lhe tiraram sequência. O repórter explica que, antes da chegada de Milton Mendes, o zagueiro não era aproveitado por Marcelo Martelotte, seu antecessor:

— Ele sabe jogar, tem bom passe, mas o Martelotte não o colocava justamente por ter receio que saísse jogando e perdesse a bola.

Ao que tudo indica, quem defende que o zagueiro simplifique quando tem a bola perderá alguns fios de cabelo com o novo reforço.

