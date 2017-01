Para especialista, mudança na Fifa é só na forma, não no conteúdo

André Baibich

Passado quase um ano da eleição de Gianni Infantino para a presidência da Fifa, quis saber o que de fato mudou na entidade que comanda o futebol no mundo. Recorri a quem entende do tema: o repórter Jamil Chade, correspondente do Estado de São Paulo na Suíça e autor de Política, Propina e Futebol, livro em que conta bastidores do escândalo que derrubou Blatter.

Em meio à exaustiva cobertura da premiação de melhor do mundo, ele me atendeu e estraçalhou ilusões de que uma real transformação está em curso. Até aqui, avalia que as mudanças na Fifa são apenas na forma, não no conteúdo. A gestão de Infantino dá livre circulação aos repórteres na sede de Zurique e se aproxima de lendas do futebol, como Maradona, para tentar mostrar que o jogo, e não a troca de favores políticos e econômicos, é sua prioridade. Há, também, as mudanças simbólicas. O luxuoso hotel Baur Au Lac, palco de prisões de dirigentes quando o Fifagate estourou, já não hospeda mais os cartolas. As transformações, porém, estão apenas na superfície.

Leia mais

De 13 seleções a 48: como foram os formatos da Copa do Mundo

Veja como votaram os capitães e técnicos na eleição do melhor do mundo da Fifa

Foto estranha de Suárez no prêmio da Fifa gera polêmica



CONTRATOS — O discurso de uma Fifa mais transparente, que dominou a campanha de Infantino, não se reflete em ação.

— Já se passou quase um ano e ainda não foram disponibilizados no site os contratos comerciais — cobra Chade.

Nunca é demais lembrar que esses acordos, mais especificamente os de direitos de transmissão de campeonatos, foram os alvos principais da investigação do FBI que varreu a gestão anterior.

A COPA — O mais gritante exemplo de que a Fifa mudou apenas no discurso é a nova e inchada Copa do Mundo, com 48 países. Chade obteve relatórios confidenciais da entidade, com estudos sobre a proposta. Ficou perplexo ao constatar que os documentos não mencionavam qualquer vantagem esportiva com a mudança — apenas citavam os possíveis aportes econômicos a partir da inclusão de mais nações. De acordo com os estudos, a "qualidade absoluta", do ponto de vista esportivo, seria mesmo com o atual modelo de 32 seleções.

FALTA DE COERÊNCIA — Chade ainda critica Diego Maradona, cuja presença, ao lado de uma coleção de estrelas da história do futebol, foi festejada na cerimônia dessa semana:

— O Maradona elogia essa gestão, mas, há pouco tempo, dizia que o Michel Platini aprendeu a roubar com o Blatter. Quem é o atual presidente da Fifa? O braço direito do Platini.

* ZH Esportes