Qual a ideia de futebol por trás da montagem do Inter de 2017?

André Baibich

O processo racional da montagem de um time de futebol é o seguinte: escolhe-se, primeiro, a forma com que se quer atuar. Vamos trabalhar a bola pelo chão, valorizando-a, ou recuaremos, dando-a ao adversário e buscando o contra-ataque? Onde vamos marcar, mais à frente ou mais atrás? Nossas trocas de passes serão longas ou buscaremos rapidamente a definição do lance?

Das respostas a essas e outras perguntas nasce a ideia de futebol, esse valioso norte para a gestão tão negligenciado no futebol brasileiro. É a partir dela que se define um técnico capaz de colocá-la em prática e jogadores com características que facilitem sua execução.

Tento pescar, nos nomes contratados e nas palavras de Zago e dos dirigentes, qual é a ideia do Inter. Quem atua no futebol costuma ser genérico sobre esse tema. Não crava que vai fazer uma coisa ou outra. Tende a apelar para termos genéricos como "equilíbrio" e "competitividade", algo que qualquer equipe tem de ter. O estilo desse Inter para enfrentar a Série B é uma incógnita que me intriga neste início de ano.

SIMEONE? — Há uma declaração de Zago, na recente entrevista aos colegas Amanda Munhoz e Leandro Behs, que fornece uma boa pista. É a que demonstra sua admiração por Diego Simeone. O Atlético de Madrid se notabiliza pela solidez defensiva. Em momentos estratégicos do jogo, até adianta a marcação para pressionar o adversário em seu campo, mas não é sua característica principal. Quando enfrenta os gigantes da Europa, recua, compacta as linhas e tem saída qualificada e veloz à frente. Na mesma entrevista, Zago também citou Antonio Conte, outro técnico que, em termos mais populares, "gosta de uma retranca".

KLOPP? — Para ser um time de linhas recuadas e potente contragolpe, o Inter terá de combinar com os adversários. E eles tendem a não aceitar esse acordo. A maior parte dos rivais colorados na Série B vai esperar em seu campo. Dificilmente veremos o Inter encurralado atrás. O desafio, portanto, será como criar diante de defesas fechadas. É possível transferir as ideias de marcação intensa, dedicada e organizada para setores mais adiantados do campo. Mas aí já não teremos algo tão próximo de Simeone e, sim, um modelo parecido com o de Jurgen Klopp no Borussia Dortmund e no Liverpool.

Uma equipe que morde a saída de bola e confia que o desarme, quando feito perto do gol, é capaz de construir mais chances do que qualquer camisa 10. Desconfio que, se Zago fizer um bom trabalho mirando na intensidade à la Simeone, acertará na pressão sufocante estilo Klopp. Tudo, é claro, guardadas as devidas e imensas diferenças de qualidade entre a elite europeia e a Série B do Brasil.

