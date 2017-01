Rodízio, a palavra maldita

André Baibich

O rodízio, que provocou a ira dos mais ferrenhos críticos de Diego Aguirre em sua passagem pela casamata do Inter, deve voltar em fevereiro. A palavra maldita voltou a circular pelo Beira-Rio após entrevista do preparador físico Carlos Pacheco, em que citou o acúmulo de compromissos do Gauchão e da Primeira Liga, o que tornaria o revezamento do grupo algo obrigatório para suportar o ano.

Nunca me coloquei entre os que pregavam que o rodízio de Aguirre era absurdo. Acredito, inclusive, que a estratégia é necessária. Apenas vejo como delicado promovê-la no início da temporada, quando a identidade da equipe não está firmada. Neste momento, a repetição de escalações é importante para que o time ganhe corpo. Zago, portanto, terá de encontrar uma fórmula para dar ao Inter seu DNA enquanto mexe em peças aqui e ali.

PALAVRA MALDITA 2

A fórmula para fazer esse malabarismo pode estar no próprio exemplo de Aguirre. Quando rodou o time no início de 2015, o uruguaio parecia ter sempre em mente o seu time-base. O Inter podia mudar de um jogo para outro, mas, após algumas experiências frustradas com outras formações, era possível escalar os titulares sem titubear, com Dourado e Aránguiz de volantes, Valdívia e Sasha pelos lados, D'Alessandro centralizado e Nilmar na frente.

PALAVRA MALDITA 3

Zago tem de saber qual a estrutura que quer dar à equipe e os jogadores com quem deseja preencher as 11 posições. Assim, pode tentar preservá-los em nome de substitutos com características semelhantes, de modo a dar uma cara ao novo Inter. Essa é sua mais importante missão do início de ano e da qual dependem os passos seguintes da evolução do time. Uma tarefa, aliás, em que parte do zero, já que herda a gororoba tática que encerrou 2016.

LONGO PRAZO 1

Renato tem no currículo de técnico alguns excelentes momentos além do título recente da Copa do Brasil. Venceu a mesma competição em 2007, com o Fluminense, e chegou à final da Libertadores do ano seguinte. Pegou o Grêmio em meio aos Brasileirões de 2010 e 2013 e impulsionou arrancadas que levaram a equipe à ponta de cima da tabela. Neste 2017, ele enfrenta um desafio para dar o passo adiante na carreira: fazer um trabalho de fôlego que dure do início ao fim de uma temporada.

LONGO PRAZO 2

A coleção de melhores momentos citada acima tem algo em comum em todos os episódios: foram "tiros curtos", seja em competições de mata-mata ou campanhas do meio para o fim do campeonato de pontos corridos. A exceção está lá no início da carreira, quando teve temporada sólida no Vasco em 2006. Renato começa o ano com seu Grêmio estudado e visado pelos adversários como um dos principais times do país. Certamente enfrentará momentos de dificuldade, em que os rivais bloquearão as principais qualidades e se aproveitarão dos defeitos da equipe. Terá de encontrar soluções criativas que encerram essas oscilações e sustentam trabalhos longevos.

LONGO PRAZO 3

A boa notícia é que Renato parece maduro para a tarefa. Sua ideia de posicionar Ramiro para acabar com a sangria do meio-campo na reta final da era Roger foi inspirada, e ele ainda mexeu na movimentação de Douglas, fazendo com que participasse mais do jogo. É dessas sacadas, mais do que do lado motivador, de que precisará para manter o Grêmio em boa fase.

*ZHESPORTES