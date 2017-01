Tinga fala sobre novo desafio como gerente de futebol do Cruzeiro

André Baibich

Conversei com Tinga, o novo gerente de futebol do Cruzeiro. O ex-jogador da Dupla está empolgado com o novo desafio, para o qual se prepara desde que deixou os campos em 2015. Na entrevista, ele fala sobre como encara a nova função e destaca que, agora, fica "atrás do palco, atrás das cortinas, para que o show saia da melhor forma". Confira os principais trechos.

Leia mais

Felipe Melo é apresentado pelo Palmeiras e provoca dirigente do Corinthians

Manchester City terá quase R$ 1 bilhão para reformular o elenco

Pekerman convoca Colômbia para "Jogo da Amizade"



Como foi este período em que você se preparou para assumir o cargo?

Eu fiz de tudo um pouco. Fiz o curso da Universidade de Futebol que, para mim, é um dos mais completos. Me considero beneficiado de ter trabalhado em três décadas diferentes. Consegui ver bem a diferença das gerações. Além desses cursos, eu fui sempre um cara que procurei conhecimento. Acabei poucos cursos, mas fiz muitos. Fiz inglês, alemão, gestão, gestão financeira, oratória...Sempre acreditei que o grande diferencial dos líderes, treinadores, presidentes, é a gestão de pessoas. Em tática, técnica, parte de burocracia, muitas pessoas se equivalem. Gerir pessoas continua sendo algo mais difícil. Quem domina, ganha maior valor dentro do futebol.

A contratação do Thiago Neves gerou repercussão e uma expectativa em torno do Cruzeiro. Como você projeta essa temporada?

A expectativa é a melhor possível. Primeiro, por manter a comissão técnica, o que me deu segurança. O Mano é um vencedor do futebol. Seu jeito de trabalhar é parecido com o que eu acredito. Isso me faz acreditar que pode ser um ano maravilhoso. As contratações pontuais são um facilitador. Mas eu penso que, quanto menos se contrata, mais próximo se está do ideal. Temos uma base muito boa. O Cruzeiro se acostumou a vencer, a conquistar títulos. Já está há dois anos sem ganhar nada. Chegou a hora de buscar a retomada dessas vitórias.

Como tem sido o contato com empresários, nas negociações, e com a comissão técnica, no planejamento?

A coisa mais simples de trabalhar é com a comissão técnica. A gente sabe o que o treinador pensa e o que ele espera de um diretor. A primeira coisa que tenho de entender é que não sou mais jogador, não sou protagonista. Eu trabalho em prol deles e o coração de um clube é o futebol. Sou um facilitador. Com a comissão técnica é mais simples. Sei o meu espaço e aquilo que invade ou não. Em relação a empresários é algo muito tranquilo. Ao contrário desta fascinação que muitos têm por sair comprando, eu acredito que o futebol não é isso. O clube é maior do que qualquer contratação e tem de se posicionar dessa forma. Não tenho essa gana. É o meu jeito de trabalhar, falando o mínimo possível. Quem tem de falar, estar na mídia, são os jogadores e o técnico. Eu tenho de estar atrás do palco, atrás das cortinas, para que o show saia da melhor forma.

Você tem acompanhado a preparação da dupla Gre-Nal para 2017?

Nessa função, eu chego ao clube às 9h e saio às 20h. Tenho de estar em todo lugar, sentir o cheiro das coisas, prever as coisas. A gente sabe como o jogador pensa. Já vivi todas as situações, ser cortado, convocado, titular, reserva. Sei como funciona. Eu sempre disse que fazer avaliações não estando presente é muito perigoso e acaba sendo oportunismo. Eu torço, como colorado, que o Inter volte a sua grandeza. Que continue maior do que qualquer pessoa. É o time do povo e que volte às suas origens. Sofri muito com a situação, na medida em que ainda não estava empregado e era somente um torcedor. Hoje, estou com a cabeça aqui 100%. Não tenho para onde correr. Tenho de ganhar alguma coisa aqui e não tenho tempo de fazer essas avaliações.

* ZH Esportes