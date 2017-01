Um estudioso do futebol fala sobre o embate com "boleiros", elogia Roger e avalia chances do Inter na Série B

André Baibich

Conversei por telefone com Ricardo Drubscky, técnico de passagens recentes por Atlético-PR e Fluminense, entre outros clubes médios e pequenos. Em 2017, ele terá o desafio de comandar o futebol do América-MG como diretor, preparando a equipe para a Série B. Além de treinador e dirigente, Drubscky tem trajetória marcada pelo profundo conhecimento teórico do jogo. É autor de O Universo Tático do Futebol, livro que é referência da área no Brasil.

Mesmo que saiba do embate estabelecido entre "estudiosos" e "boleiros", Drubscky adota discurso de conciliação. Cita que o "desconhecido gera insegurança" e que o "jogo é muito diferente de 20, 30 anos atrás", mas reconhece que "às vezes a gente quer complicar muito o lado científico e simplificar muito o lado boleiro". Defende que não se pode negligenciar o processo de evolução, mas que ele tem de ser feito sem dar complexidade desnecessária à ciência que envolve o futebol.

Ele está encantado com o atual momento do futebol. Vê o período como de intensas transformações a partir do sucesso do Barcelona de Guardiola que, segundo avalia, inluenciou as duas últimas seleções campeãs mundiais — Espanha e Alemanha.

— Em meus 30 e poucos anos de bola, nunca vi uma seleção alemã jogando daquela maneira. O que será isso? Será que não tem um pouco de Guardiola aí? — questiona.

Otimista, acredita que o Brasil, ainda que de forma tardia, embarcou de vez na abordagem mais científica do jogo.

Ao citar equipes brasileiras que considera como referência de conceitos modernos, repetiu quatro vezes a frase "o Grêmio de Roger", dando ênfase para o "de Roger", mas reconhece que Renato soube manter a estrutura montada pelo antecessor. Questionado sobre o Inter, que será seu adversário em 2017, arriscou um percentual de chance de acesso:

— Eu diria que o Inter tem 98% de chance de subir e 90% de ser campeão da Série B.

Sobre o América-MG, lamenta que esteja sendo obrigado a buscar várias contratações para a temporada, já que houve um desmonte após o fim da última temporada.

