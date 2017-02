Como pode ficar o ataque do Grêmio com a chegada de Barrios

André Baibich

O desafio de Renato com a chegada de Barrios é reacomodar suas peças ofensivas sem prejuízo de seus desempenhos. A missão tem boa causa: com o centroavante, há evidente acréscimo de qualidade no ataque gremista.

A mais difícil tarefa do técnico será deslocar Luan de posição sem que tenha decréscimo técnico. Desde que subiu para o time principal, o talentoso jovem viveu seus melhores momentos como o chamado "falso 9", atuando como o jogador mais adiantado do time que recua para aparecer às costas dos volantes e encosta dos lados do campo para ser opção de tabela.

Com o reforço, a tendência é de que Luan passe a ocupar o lado esquerdo da linha de três meias, com Bolaños centralizado e Ramiro do lado direito. É uma posição que não lhe é estranha, mas seu desempenho por ali não foi tão brilhante quanto nos momentos em que atuou como centroavante. Há, porém, uma diferença significativa que pode ajudar na adaptação.

A possibilidade de se aproximar de jogadores de qualidade como Bolaños e Barrios para tabelar tende a compensar um possível estranhamento com a nova função. O Grêmio terá, no mesmo setor ofensivo, três jogadores com poder de decisão. Sua qualidade deve minimizar eventuais dificuldades para encaixá-los em posicionamentos que não sejam de sua preferência.

