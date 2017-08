Cinco pontos que podem ser decisivos para o Grêmio passar pelo encardido Botafogo 

André Baibich

Esqueça a estreia gremista no Brasileirão, em que o time de Renato atropelou o Botafogo na Arena. O time de Jair Ventura não reproduz, nos pontos corridos, nem metade do que faz quando a partida é eliminatória. Apesar da diferença técnica que dá vantagem ao Grêmio, o adversário é complicado e exige cuidados. Veja cinco pontos que podem ser decisivos para o time gremista ir adiante e seguir a caminho do tri.

1) Saída de bola

É um ponto especialmente importante para o jogo do Engenhão. O Botafogo costuma adiantar a marcação nos primeiros minutos dos jogos em casa, pressionando o adversário e buscando desarmar lá na frente. A postura incendeia o torcedor. O Grêmio, portanto, tem de cuidar da precisão do passe no início das jogadas, de modo a não dar chance para que o rival desarme ou force erros próximos ao gol de Marcelo Grohe.

2) Paciência, muita paciência

Ainda que o Botafogo seja um pouco mais ousado em casa, sua postura preferencial é mais recuada. O time de Jair Ventura gosta de se postar à frente da área e esperar. Faz isso com organização e planejamento — não é uma simples retranca. Contra esse tipo de estratégia, nada melhor do que a velha e boa paciência. O Grêmio sabe trocar passes, se movimentar, trabalhar a bola com calma até abrir espaços em defesas fechadas. Esse atributo tem de ser colocado em prática durante o confronto.

3) Luta, muita luta

Engana-se quem pensa que, ao eliminar o Nacional-URU, o Botafogo livrou o Grêmio do problema de enfrentar um time aguerrido e lutador. Uma das qualidades da equipe de Jair Ventura é a popular "pegada". A equipe é intensa, movimenta-se muito e chega forte nas divididas. A marcação é organizada, mas não só isso. Há agressividade dos jogadores na busca pelo desarme. O Grêmio não pode deixar o adversário se impor nesses aspectos físicos e anímicos do jogo. Para que a superioridade tática e técnica tricolor seja decisiva, a batalha da motivação tem de estar, pelo menos, empatada.

4) Atenção com o lado esquerdo

Não há dúvidas de que o lado esquerdo, com Rodrigo Pimpão, é bem mais técnico e dá ao Botafogo uma saída mais qualificada para o contra-ataque. A marcação adiantada do Grêmio tem de ter atenção especial com as combinações entre Pimpão, Victor Luís (suspenso, será desfalque no primeiro jogo) e Matheus Fernandes, de bom passe. Se o Grêmio tirar do adversário essa alternativa de saída, é possível que encurrale o adversário e corra poucos riscos defensivos.

5) A bola parada é forte

O Botafogo fez gols decisivos na trajetória na Libertadores em lances de bola parada. O de Bruno Silva logo no início do jogo contra o Nacional-URU foi só mais um exemplo. A marcação com encaixe individual adotada por Renato tem de estar atenta para acompanhar os cabeceadores até o fim.

* ZH Esportes