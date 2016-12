A pior notícia para Sartori

Crise nos Estados

Não poderia haver pior notícia para o governo Sartori, neste final de ano, do que a decisão do presidente Michel Temer de vetar o projeto da renegociação da dívida da União com os Estados. Essa proposta iria garantir a suspensão do pagamento de parcelas da dívida pelos próximos três anos. Não é uma solução para o pagamento da folha dos servidores, por exemplo, mas servia de alívio às contas públicas. O governador Sartori negociou a aprovação da proposta pessoalmente, acompanhando as votações no Senado e na Câmara. A decisão dos deputados, no entanto, de retirar as contrapartidas do texto, acabou prejudicando o acordo que já estava fechado com o Ministério da Fazenda.

Se não houver outro entendimento de última hora, uma análise caso a caso, o Rio Grande do Sul terá que passar a pagar um pedaço da parcela a partir de janeiro. Respeitando negociações anteriores, o Estado teria que repassar 5,5% do total da parcela, ou cerca de R$ 15 milhões. Em fevereiro seriam R$ 30 milhões. O ideal para as finanças gaúchas seria permanecer com esses recursos em caixa. O secretário da Fazenda, Giovani Feltes, desembarca amanhã em Brasília e vai tentar convencer o Tesouro a estender a atual carência no pagamento da dívida, até que o Congresso vote o novo projeto de lei. Em parceria com Minas Gerais e Rio de Janeiro, ele vai tentar convencer os técnicos do Ministério da Fazenda que já está fazendo o dever de casa. O Estado já paga R$ 40 milhões referentes ao período em que ficou sem repassar o recurso à União.

A decisão de Temer pelo veto ocorre em razão da retirada das contrapartidas. A Câmara desfigurou o texto enviado pelo governo. Na ânsia de fazer um agrado aos sindicatos de servidores públicos, que pressionavam pela retirada das exigências, os deputados derrubaram a parte das contrapartidas. Responsável pelo relatório na Câmara, o deputado Esperidião Amin (PP-SC) chama de "jabuti" a parte da lei que beneficia Estados.



Veja como votaram os gaúchos:



Não votaram:

Cajar Nardes (PR), Jerônimo Goergen (PP), José Otávio Germano (PP), Luiz Carlos Busato (PTB), Paulo Pimenta (PT), Nelson Marchezan (PSDB), Onyx Lorenzoni (DEM), Renato Molling (PP) e Sérgio Moraes (PTB).