Governo federal irá investir R$ 38 milhões contra a seca no Rio Grande do Sul

Seca

O valor será utilizado na construção de microaçudes e em programas de acesso à água em 75 cidades gaúchas, beneficiando 3.345 famílias. Parte dessa verba veio da repatriação de recursos de brasileiros que estavam no exterior. Em todo o país serão investidos R$ 755 milhões na construção de 130 mil cisternas em 15 estados. O anúncio oficial será feito nesta terça-feira em evento em Maceió (AL) com a presença do presidente Michel Temer e do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.