Lava-Jato vai pegar fogo

Lava-Jato

A exemplo de 2015, fechamos este ano sob o signo da instabilidade. Lá em janeiro, a dúvida era a respeito do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A expectativa, agora, recai sobre os efeitos da Lava-Jato e quem permanecerá mandando no país. Seguindo a lógica da operação, as investigações avançaram sobre a ala política deste grande esquema de corrupção. Nomes de poderosos foram parar no Supremo Tribunal Federal (veja lista abaixo), o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi para a prisão e a delação da Odebrecht depende de homologação do STF.



Depois de investigar e punir doleiros, executivos de estatais e empresários, a Lava-Jato entra em 2017 com a missão de incluir no quebra-cabeça a peça mais complicada: o braço político das falcatruas. Para não acabar em pizza, a operação terá que pegar fogo no próximo ano.

O que não falta em Brasília é quem defenda um abafa nas investigações. A principal justificativa é o efeito na economia, a paralisação dos investimentos, a dúvida dos empresários. Desnorteados com situações que jamais haviam enfrentado, líderes do Congresso e do Judiciário chegaram a entrar em confronto. No fundo, quem pensa e defende um ponto final no trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal está agindo em causa própria. A Lava-Jato precisa chegar até o fim, apresentando à opinião pública a radiografia completa da corrupção. Não se sabe quando essa operação terminará, mas, certamente, neste novo ano, respostas importantes virão à tona.



Com a popularidade em baixa e ameaçado pela Lava-Jato, o grande desafio de Michel Temer é viabilizar o seu governo na área econômica. Por isso decidiu que "as reformas" serão a marca de sua administração. Com essa promessa, pretende resgatar o ânimo do empresariado. Até entre os aliados do governo, no entanto, é difícil encontrar alguém que acredite que Temer conseguirá aprovar as reformas Trabalhista, da Previdência e ainda encaminhar a Tributária. É muita briga ao mesmo tempo.



Guardado para 2017



O governo Temer quer começar 2017 mostrando que está vivo, apesar da crise política e econômica. A estratégia é fazer um anúncio atrás do outro, prometendo medidas de curto prazo e com efeitos na economia. A Casa Civil já recebeu um relatório completo dos demais ministérios, de ações que podem ser viabilizadas. A implementação do novo Refis e uma correção da tabela do Imposto de Renda são as medidas previstas para a primeira semana do ano novo, de acordo com o próprio ministro Henrique Meirelles (Fazenda). Uma nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida também está na lista do Planalto. O núcleo político gostaria de liberar uma ajuda emergencial para os governadores que enfrentam crise financeira, como é o caso do Rio Grande do Sul. Meirelles, no entanto, joga água fria na fervura. Ontem, um dia depois de o presidente Temer afirmar que não vai abandonar os Estados, o todo-poderoso da Fazenda avisou que não vai sacrificar o ajuste fiscal.



Cunha de moleton

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) cumpriu a promessa e visitou Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que está preso em Curitiba desde outubro. Ele encontrou o ex-presidente da Câmara preocupado com a própria defesa e ligado no noticiário político. Vestindo uma camiseta branca e calça de moletom, Cunha não deu sinas de que pretenda fazer delação premiada. Marun presenteou o amigo com o livro A Ditadura Acabada, de Elio Gaspari. Na saída, Marun desejou um "2017 menos infeliz".



Nas areias de Capão

Antes de mergulhar de vez na análise da mais explosiva delação da Lava-Jato, o ministro Teori Zavascki descansa no Litoral gaúcho. Relator do caso no STF, Zavascki passará o Réveillon ao lado da família, em Capão da Canoa. Ele, no entanto, já avisou que a equipe trabalhará em janeiro. A expectativa é que a homologação da Odebrecht saia em fevereiro.



Ameaça

Movimentos que foram às ruas no impeachment já avisaram o Planalto que não estão aprovando o desempenho de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à frente da presidência da Câmara. Eles ameaçam voltar aos protestos se Maia conseguir emplacar a reeleição.



OS PENDURADOS NO STF



Políticos com casos pendentes no Supremo Tribunal Federal. Uma amostra do que nos aguarda em 2017.



RENAN CALHEIROS (PMDB-AL)

É réu em ação por peculato, acusado de receber propina para apresentar emendas em favor da Mendes Júnior. Em troca, as despesas com uma filha eram pagas pela empreiteira. Responde ainda por outros 11 inquéritos, sendo nove ligados à Lava-Jato. Deixará a presidência do Senado em fevereiro de 2017.

LULA (PT)

Embora não tenha foro privilegiado, tem um caso em análise no STF. Após o desmembramento do inquérito principal da Lava-Jato em quatro partes, Lula foi incluído no processo que investiga a atuação do PT no esquema de corrupção na Petrobras. O ex-presidente é réu em cinco ações na Justiça Federal.

ROMERO JUCÁ (PMDB-RR)

Líder do governo no Congresso, o senador responde a oito inquéritos no STF, sendo dois no esquema do Petrolão. Jucá pediu demissão do cargo de ministro do Planejamento após vazamento de áudios em que ele sugere um pacto para barrar a Lava-Jato.

GLEISI HOFFMANN (PT-PR)

É ré desde o final de setembro por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusada de receber R$ 1 milhão desviado da Petrobras. O ex-ministro Paulo Bernardo, marido de Gleisi, é réu no mesmo caso. A senadora é investigada em outro inquérito da Lava-Jato no STF.

JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP-RS)

O deputado foi denunciado por corrupção passiva e ocultação de bens no escândalo da Lava-Jato. José Otávio ainda responde a mais dois inquéritos no STF. Outros quatro deputados federais do PP gaúcho e um ex-deputado também são investigados no principal inquérito do Petrolão.

MARCO MAIA (PT-RS)

O deputado gaúcho é investigado no STF junto com o ministro do TCU, Vital do Rêgo, por suspeitas de terem recebido propina para não convocar empresários do chamado clube das empreiteiras para depor na CPMI da Petrobras de 2014. Maia era o relator e Vital o presidente da comissão mista.