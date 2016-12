Meirelles é jogo duro

Crise nos Estados

O Ministério da Fazenda resolveu jogar duro com os Estados em crise financeira. Alegando falta de amparo legal, a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, não aceitou estender a suspensão do pagamento de parte da dívida até que o Congresso vote o novo projeto. O secretário Giovani Feltes (Fazenda) saiu da reunião de mãos abanando, mas com a esperança de que a União acene com alguma medida de ajuda. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que algum tipo de socorro emergencial está em estudo. A grande dúvida é o que Henrique Meirelles considera emergencial. Estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão virando uma panela de pressão. Não só em razão dos servidores descontentes com o atraso nos salários, mas também pela falta de investimento em segurança e aumento assustador da violência. O próprio presidente Michel Temer afirmou, no balanço de final de ano, que não vai abandonar os governadores. É um discurso político, de quem é cobrado por governadores do próprio PMDB. Se depender do Meirelles, no entanto, o preço da ajuda será alto, proporcional à irresponsabilidade fiscal dos Estados. Feltes já começou a negociar as contrapartidas.



Tiro no pé

Foto: Gilmar Felix / Câmara dos Deputados

Deputado eleito pelo Rio de Janeiro, Rodrigo Maia (DEM) afirmou, logo após a votação da renegociação da dívida, que as contrapartidas não eram importantes para o governo. Empenhado em emplacar a reeleição à presidência da Câmara, ele jogou para agradar o plenário e esqueceu do próprio Estado. Agora, o Rio também terá que retomar os pagamentos.



Guerra é guerra

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) reclama da campanha de Maia à reeleição. Um dos candidatos do Centrão à presidência da Câmara, Rosso chama de esdrúxula a tese do democrata, pois o regimento proíbe um segundo mandato na mesma legislatura. Em campanha, Rosso começará viagem aos Estados a partir do dia 10 de janeiro. Rio Grande do Sul está no roteiro.



Paridade

Interlocutores do presidente Temer consideram praticamente certa uma ajuda especial da União ao Rio de Janeiro. Se isso acontecer, Rio Grande do Sul e Minas Gerais não poderão ficar de fora.