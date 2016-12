Pedágio

A ANTT autorizou o reajuste do pedágio nas BR´s 116 e 392, nos trechos administrados pela Ecosul referentes ao Polo de Pelotas. A tarifa mais barata passa de R$ 9,70 para R$ 10,70 para automóveis, caminhonetes e furgões O aumento é previsto em contrato e ocorre anualmente. Os novos valores, publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União, valem a partir da zero hora do dia 1º de janeiro.

Veja a lista completa das novas tarifas: