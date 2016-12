Peemedebista visita Cunha na prisão e deseja 2017 "menos infeliz"

Reencontro

Marun foi um dos raros deputados que defendeu Cunha em público na sessão que cassou o mandato do peemedebista

Marun foi um dos raros deputados que defendeu Cunha em público na sessão que cassou o mandato do peemedebista Foto: ANDRÉ DUSEK / ESTADÃO CONTEÚDO

Raro aliado que restou a Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) fez uma ¿visita de caráter natalino¿ ao ex-presidente da Câmara no cárcere. Nesta sexta-feira, Marun esteve no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, onde o parlamentar cassado está preso.

Ao final da conversa, que tratou da defesa de Cunha na Lava-Jato e da conjuntura política do país, Marun deu um livro de presente ao amigo e lhe desejou ¿um 2017 menos infeliz¿. No 2016 que se encerra, Cunha foi afastado da Câmara, renunciou à presidência da Casa, teve o mandato cassado e acabou preso. Antes, foi decisivo no impeachment de Dilma Rousseff.

Do Paraná, Marun seguiu para o Rio Grande do Sul, já que seu Réveillon será na casa da família em Atlântida. Antes de embarcar para Porto Alegre, o peemedebista falou com a coluna sobre a visita a Cunha.

Como foi a visita a Eduardo Cunha na prisão?

Encontrei-o em boa saúde, preocupado com a sua defesa e concatenado com as questões nacionais. É evidente a sua revolta por estar em prisão preventiva sem ter sido, até agora, sequer ouvido em juízo. Dei de presente para ele o livro A Ditadura Acabada, de Elio Gaspari, e expressei votos de um 2017 menos infeliz.

Como ele estava?

Ele estava triste, mas não desesperado. Muito focado em sua defesa, com datas, ciente de tudo o que ocorre no processo. Só acho que ele está fazendo uma defesa jurídica num caso que é político. Não se pode desacreditar no devido processo legal, e é isso que eu vejo que ele está fazendo. Ele não estava de uniforme de presidiário, vestia uma camiseta branca e uma calça de abrigo.

Por que a decisão de visitar o ex-deputado?

Minha visita foi também um protesto contra as longas prisões preventivas (da Lava-Jato), que ocorrem sem que estejam claramente presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Penso que a prisão possa ser o resultado de um processo, e não o início dele.

Cunha falou sobre a possibilidade de delatar?

Não perguntei a ele nem ele foi explícito em relação ao assunto, mas disse que no lugar em que ele está, naquele complexo médico-penal, ficam os presos que não querem fazer delação.