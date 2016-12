Planalto confirma que vetará projeto de renegociação das dívidas dos Estados sem contrapartidas

Contas públicas

O presidente Michel Temer resolveu mesmo vetar integralmente o projeto da renegociação da dívida dos Estados aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada depois que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não aceitou manter o texto sem as contrapartidas dos Estados — depois das emendas aprovadas na Câmara, eles ficariam até três anos sem pagar a dívida e não precisariam fazer os ajustes previstos no plano de recuperação fiscal.

Um novo projeto de lei será enviado ao Congresso em regime de urgência. Porém, o recesso parlamentar só termina em fevereiro. Principais beneficiados pelo projeto, os Estados com as contas em pior situação, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão pressionar por uma solução de curto prazo. No caso gaúcho, a renegociação representaria um fôlego de R$ 8,7 bilhões nos próximos três anos, segundo cálculo da Secretaria da Fazenda.

* Zero Hora