Risco assumido  

RBS Brasília

Até fevereiro, a sucessão da Câmara e do Senado será um dos principais assuntos do noticiário político. Pelos prognósticos de momentos e bordejos da Lava-Jato, é real a chance de um repeteco dos riscos assumidos no biênio 2015-2016. Os favoritos para comandar as duas Casas são, respectivamente, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), conhecidos nas bandas da Odebrecht, segundo Cláudio Melo Filho, por Botafogo e Índio. Com a delação de executivos e ex-dirigentes da empreiteira, a vitória de ambos representa a possibilidade de outro período de instabilidade por termos presidentes alvejados pela Lava-Jato na Câmara e no Senado. Em fevereiro de 2015, com todos cientes das fichas de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Renan Calheiros (PMDB-AL), deputados e senadores fizeram uma escolha. Deu no que deu. Um cassado e preso e outro à beira de ser afastado. No caso de Maia e Eunício, se eleitos por seus colegas, ficarão dois anos sob o risco do pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal. Estará nas mãos dos parlamentares escolherem nomes capazes de ampliar ou sustar as turbulências que abalam a República.

R$ 13,75 milhões

É o valor que será investido em 75 municípios gaúchos para construção de cisternas, em programa do Ministério do Desenvolvimento Social. O anúncio será feito pelo presidente Michel Temer e pelo ministroOsmar Terra.

Escolhas

Esperidião Amin (SC) está em campanha para liderar o PP na Câmara. Atual líder, Aguinaldo Ribeiro (PB), um dos generais do centrão, avalia quebrar o acordo que impede reeleições na bancada. Caso não fique, seu preferido é Arthur Lira (AL), denunciado na Lava-Jato por corrupção e lavagem de dinheiro.

Futuro

Para 2017, o PDT quer mais destaque na Câmara.André Figueiredo (CE) tentará ser presidente da Casa. Pompeo de Mattos pleiteia a presidência da comissão que ficar na conta do partido. O gaúcho deve integrar a comissão especial da reforma da Previdência.

Agendas

Na véspera do Natal, apenas cinco ministros do governo Temer tinham compromissos nas agendas: Marx Beltrão, Osmar Terra, Leonardo Picciani, Henrique Meirelles e Mendonça Filho. Entre os demais, pesavam nas agendas ¿despachos internos¿.