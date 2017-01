Plano Nacional de Segurança

O anúncio do Plano Nacional de Segurança acabou ofuscado pelas palavras tardias do presidente Michel Temer sobre as mortes no presídio de Manaus. Além da demora – até o Papa Francisco divulgou um comunicado – o presidente se equivocou em dois momentos: ao classificar o massacre como um acidente e ao afirmar que não ¿houve responsabilidade clara ou definida dos agentes estatais¿. A gestão terceirizada do presídio não livra as autoridades públicas de suas obrigações. O governador é responsável, assim como o secretário de segurança e, diante da crise generalizada dos presídios, o governo federal também deve uma resposta à sociedade. Uma das principais promessas do plano de segurança é a construção de cinco presídios federais. Que as medidas anunciadas não fiquem apenas no papel. Chega de equívocos na área de segurança.



Gauchério

O ministro Alexandre de Moraes (Justiça) afirma que ainda está verificando os locais para construção dos presídios federais. Os ministro Eliseu Padilha (Civil) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social) estão em campanha para que ele confirme a obra no Rio Grande do Sul.



Improviso

Assessores de imprensa do Planalto e do Ministério da Justiça estavam em dúvida se a apresentação do ministro Alexandre de Moraes era ou não o anúncio oficial do Plano Nacional de Segurança Pública. Foi durante a reunião do presidente com os ministros que o governo decidiu que adiantaria as medidas.



Cegonha

As ambulâncias que o presidente Temer vai entregar na próxima segunda-feira aos prefeitos, em Esteio, ainda estavam na fábrica, em São Paulo, até a tarde de ontem. Os responsáveis pela organização do evento estavam tensos, pedindo para a empresa acelerar o transporte. Assim que forem entregues, as ambulâncias já estarão aptas a serem usadas nos atendimentos. O número aumentou: serão 600 para todo o país.



Tem dinheiro

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, já foi avisado que há R$ 60 milhões disponíveis para a construção de um centro de convenções, em Porto Alegre. Por falta de projeto adequado, a capital quase perde o dinheiro, previsto no orçamento do Ministério do Turismo.