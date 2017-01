Entre amigos

Sucessão no Congresso

Se depender das articulações do núcleo político do governo, não haverá disputa acirrada pelas presidências da Câmara e do Senado. O próprio Planalto alimenta a expectativa de uma solução ainda em primeiro turno, com a confirmação das eleições de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Eunício de Oliveira (PMDB-CE). Para o presidente Michel Temer, seria o melhor dos mundos. O temor é que a briga por votos possa provocar uma fissura na base de apoio. Mágoas e descontentamentos poderão atrapalhar a votação da reforma da Previdência, o grande desafio de Temer para este ano. É por isso que este assunto toma conta dos bastidores da capital federal, em pleno mês de recesso. Sem nenhum controle sobre o impacto político que poderá surgir com a homologação das delações da Odebrecht – prevista para fevereiro – o governo trata de se fortalecer onde pode. Para o Planalto, Maia e Eunício representam garantia de controle sobre as pautas das duas Casas. O desafio é segurar até fevereiro o favoritismo desses dois políticos que, hoje, são alvos da Lava-Jato.



Escudo

O ex-presidente Lula retomou agenda pública e o discurso de candidato à presidência em 2018 para tentar se proteger da possibilidade de condenações. Ele é réu em cinco ações, das quais três da Lava-Jato. A farda de candidato serve para alimentar ao argumento de que ele sofre perseguição política.



Big Brother

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Cortina de fumaça, um equívoco. É assim que o presidente da OAB, Claudio Lamachia, classifica a ideia do ministro Alexandre de Moraes (Justiça), de gravar as reuniões entre advogados e integrantes de facções que estão na prisão. Lamachia argumenta que a gravação é proibida por lei.



Bolsa

O governo gaúcho foi avisado que se houver a solicitação oficial, o ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) pode adiantar repasses do Bolsa Família para cidades prejudicadas pelas chuvas e vendaval. Só em Rolante são 467 famílias que poderão ser beneficiadas.



Multidisciplinar

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Porto Alegre, Rio e Natal serão as cidades-piloto para a implantação de um projeto de combate a criminalidade, envolvendo ações conjuntas de áreas, como saúde, educação e segurança. O ministro Alexandre de Moraes apresenta detalhes aos secretários no próximo dia 17.