Faça o dever de casa

Opinião

Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A solução para a crise do sistema prisional não passa por fórmulas mirabolantes, nem depende de uma infinidade de reuniões. O Espírito Santo é um exemplo prático de que é possível reduzir a barbárie dentro das prisões e, por consequência, a violência do lado de fora. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário de Justiça do ES, Walace Pontes, explicou didaticamente o projeto desenvolvido há quase uma década: investimentos em novas unidades, foco na ressocialização e controle total do que entra nas prisões. Em 2010, o Estado do Sudeste chegou a ser denunciado à ONU pela precariedade do sistema. Hoje, está em uma situação mais confortável, mesmo convivendo com o fantasma da superlotação. Em 2013, entidades de direitos humanos também apresentaram denúncia contra o Presídio Central, em Porto Alegre. Na época, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou que preferia morrer a ter que cumprir uma longa pena em um presídio no Brasil. Basta olhar a situação atual para chegar à conclusão de que o dever de casa não foi feito pelo Piratini nem pela União.



Corpo a corpo

Os dois candidatos do centrão à presidência da Câmara devem desembarcar no Estado na próxima semana, em plena campanha junto à bancada gaúcha. Na segunda-feira, Jovair Arantes (PTB-GO) reunirá os deputados em uma churrascaria em Porto Alegre. Na quarta-feira, será a vez de Rogério Rosso (PSD-DF), que não conta nem mesmo com o apoio do próprio partido.



Vaquinha

A substituta do juiz Sergio Moro, Gabriela Hardt, pediu que a defesa de Paulo Ferreira comprove que ele não tem condições de pagar a fiança de R$ 1 milhão para deixar a prisão. Chama atenção que, até agora, nenhum dos antigos aliados do ex-tesoureiro do PT tenha lançado a ideia de fazer uma ¿vaquinha¿ para ajudá-lo, como já ocorreu com outros petistas encrencados.



Esperança

Enquanto lideranças petistas negociam lugar na mesa diretora da Câmara com Rodrigo Maia e Jovair Arantes, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, foi para as redes sociais mandar recado aos colegas:– Espero que a bancada federal do PT tenha posição firme e coerente com o nosso discurso. Nenhum apoio ou negociação com golpista em troca de cargos.