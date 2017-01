Segurança Pública

Entre hoje e amanhã, Brasília terá outro festival de frases de efeito, diagnósticos e saídas salvadoras para a crise da segurança. Hoje, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, trata com secretários estaduais (Cezar Schirmer entre os presentes) temas como fiscalização de fronteiras, força-tarefa contra homicídios, núcleos de inteligência policial, construção de presídios e ampliação de efetivo e presença da Força Nacional. Amanhã, o presidente Michel Temer recebe governadores para assinar o termo de cooperação que promete tirar do papel o recente Plano Nacional de Segurança. Espera-se que, desta vez, surjam medidas efetivas e com prazos estabelecidos, a fim de garantir a devida cobrança sobre eventuais atrasos. Se os dois dias de discussões resultarem apenas em ações com títulos genéricos, sem detalhamentos, e nos famosos ¿grupos de trabalho¿, será um fiasco, sem condições de garantir a segurança nas ruas e de estancar a carnificina dos presídios, que soma mais de 120 mortes em duas semanas. Se grupo de trabalho e força-tarefa resolvessem alguma coisa, o sistema prisional estaria em melhores condições.



Carta

Em carta enviada aos senadores, Cristovam Buarque (PPS-DF) pediu que a bancada do PMDB apresente mais de um candidato à presidência da Casa. Nos bastidores, há quem diga que o parlamentar ensaia uma candidatura própria, caso o PMDB fique apenas com Eunício Oliveira (CE). Cristovam tem o apoio de Lasier Martins (sem partido-RS), que não pretende votar em Eunício, cujo principal cabo eleitoral é Renan Calheiros (PMDB-AL).



Alfândega I

Foto: Cadu Fonseca / Casa Civil

O Planalto quer convencer a Rumo a não devolver as permissões das alfândegas dos portos secos de Uruguaiana e Santana do Livramento. O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e o secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, trataram do tema ontem. Padilha espera que a Rumo mude de posição, uma vez que a empresa tem interesse em renovar concessões de ferrovias pelo país.



Alfândega II

A Rumo confirma que encaminhou à Receita Federal o pedido de ¿desalfandegamento¿ dos portos secos, o que é legal. Segundo a empresa, a própria Receita pode assumir o serviço. A Rumo garante que o transporte ferroviário de cargas seguirá na região.