Palpite infeliz

Opinião

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Uma das piores ideias que já surgiram na Esplanada nos últimos tempos é a criação de um Ministério da Segurança Pública como solução para a crise no sistema prisional. É algo tão inócuo que merece ser classificado como flor de recesso – aqueles boatos que aparecem durante o período de férias no Congresso, sem qualquer fundamento. Nos gabinetes, o comentário era que José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio, poderia ser chamado para comandar a nova pasta. Mas não existe milagre. O Ministério da Justiça é o órgão responsável pela política de segurança. Se até hoje não fez o dever de casa, está mais do que na hora de sair da inércia. O problema não é a falta de ministério ou de estrutura. A grande questão é que segurança pública não é prioridade da União há anos.

Culpados

Ao contrário do que os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social esperavam, o cancelamento de benefícios irregulares, identificados na perícia do INSS em 2016, não resultou em uma enxurrada de ações. Dos cerca de 25 mil repasses suspensos, houve no máximo quatro ações na Justiça.

Pedido

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), aproveitou o evento com o presidente Michel Temer, em Esteio, para fazer um pedido direto: solicitou a liberação de R$ 5 milhões para ajudar na conclusão da obra do presídio na cidade gaúcha. Com esse dinheiro, explica Busato, ele conseguiria concluir o acesso e ainda a estação elevatória de esgoto. Temer prometeu pensar no assunto.



Moedinha

Quem estava na sala VIP do evento com Temer em Esteio ficou surpreso que a segurança tenha permitido a entrada de dois facões no recinto. Mas eram apenas presentes para o presidente e para o governador José Ivo Sartori. Quem ganha uma faca precisa retribuir com uma moeda. Temer estava sem trocados, mas Sartori o socorreu.



Teto

Yeda Crusius (PSDB-RS) vai acumular a aposentadoria de governadora com os novos vencimentos de deputada federal. No total, ela ficará com R$ 64,2 mil por mês. De acordo com a direção da Câmara, neste caso, o teto constitucional não é aplicado, com base em um entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU). Ministros do TCU acumulam vantagens semelhantes.