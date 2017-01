Rotina de massacres

Segurança Pública

Disposto a concentrar a agenda de janeiro em anúncios positivos, o governo Temer está sendo atropelado pelos fatos. E não pode dizer que foi pego de surpresa. Resultado de anos de negligência, o sistema prisional virou uma bomba. Embora o ministro Alexandre de Moraes (Justiça) garanta que não há perda de controle, os massacres de Roraima e do Amazonas mostram que a incompetência do poder público chegou ao limite. Os Estados e a União são responsáveis pela crise atual. O resto é desculpa. Quando a economia do Brasil passava pelo seu melhor momento, não ocorreram os investimentos necessários, nem o desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Agora, não existe dinheiro e as medidas saem de improviso.



Segurança pública é multidisciplinar, não se faz apenas com presídios. Educação, saúde, presença do Estado na periferia, combate à corrupção e policiais valorizados, além de presídios seguros, integram um pacote de sucesso em várias partes do mundo. Mas o que esperar de situações em que representantes do Judiciário e da política se envolvem com facções criminosas? Sim, muitas vezes é de perder a esperança.



Concentrado nas questões econômicas e com assessores na mira da Lava-Jato, Michel Temer demorou demais a lançar medidas na área da segurança. O ministro da Justiça ficou mais conhecido pelas declarações polêmicas do que pelos anúncios efetivos. Fazer de conta que o problema não existia foi a pior estratégia.



Criticado, Temer tirou da cartola um Plano Nacional de Segurança bem capenga. Os cinco presídios federais vão demorar a sair do papel - como é de praxe para qualquer obra pública - e a implantação ou ampliação das patrulhas especiais dependem de investimentos diretos nas polícias locais. É positivo que políticas especiais de combate à violência contra a mulher tenham entrado em um plano nacional. Pelo menos, estão reconhecendo que existe a deficiência. A grande dúvida é se a promessa vai se transformar em alguma ação concreta.



Disputa chega ao Estado



Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) – foto – tem motivos para estar feliz. Embora tenha a candidatura questionada, é o favorito na disputa pelo comando da Casa, com a benção do Planalto. Mas, se depender do famoso Centrão, não será um passeio. O deputado Jovair Arantes (PTB-GO) deve desembarcar no Estado no próximo dia 16 para uma conversa com a bancada gaúcha. Em campanha, Jovair já pediu votos por telefone para quase todo o plenário, mas agora começa um giro pelo país. Relator do impeachment, antigo aliado de Eduardo Cunha, Jovair quer roubar votos de Maia – citado na lista da Odebrecht como Botafogo - ainda no primeiro turno. O Centrão também conta com Rogério Rosso (PSD-DF), que sonha com a presidência. Oficialmente, Temer afirma que não tem candidato. A lição vem da época do governo de Dilma Rousseff, quando o PT resolveu lançar a candidatura de Arlindo Chinaglia (SP) contra Cunha. Dilma conquistou um inimigo mortal. Por isso, Temer prefere articular de longe. O próximo presidente da Câmara é quem vai coordenar votações das reformas trabalhista e da Previdência.



Filho da terra

O Ministério do Turismo elaborou uma campanha publicitária, divulgando as belezas do Nordeste e as delícias de passar as férias na região. Até o momento, não há notícias de ação semelhante para o Sul do Brasil. Afilhado político do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o ministro é Marx Beltrão, que também é deputado federal por Alagoas.



Que fama!

Foto: Karine Viana / Divulgação/Palácio Piratini

O governador José Ivo Sartori vai aproveitar a presença do presidente Temer na próxima segunda-feira, em Esteio, para reforçar o pedido para a construção de um presídio federal. Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão no páreo. Se depender de padrinho, o RS já ganhou. No entanto, entre técnicos da Esplanada, o Estado tem a péssima fama de perder investimentos federais por falta de projeto.



GPS

O secretário estadual de Saúde, João Gabbardo, monitora pelo GPS o transporte das 61 ambulâncias que serão entregues a prefeitos gaúchos na segunda-feira. Ao todo, 21 caminhões cegonha saíram de São Paulo.

Pugilismo

Foto: Divulgação

Decidido a reduzir as medidas, o deputado Covatti Filho (PP-RS) aderiu às aulas de boxe. Nessa brincadeira ele já perdeu cinco quilos em dois meses de treinos com o professor Luis Brito, em Porto Alegre. Para não perder votações na Câmara, o parlamentar coloca as luvas nas segundas e nas sextas-feiras. Ele quer estar com o fôlego em dia para um 2017 que já começou complicado. Mesmo em férias, Covatti Filho vem recebendo mensagens dos candidatos à presidência da Câmara, Rogério Rosso e Jovair Arantes. Embora flerte com Rodrigo Maia, o PP vai decidir no dia 15 quem será o candidato oficial da bancada.



Sonhou

Responsável pelo programa de concessões do governo, Moreira Franco foi para as redes sociais pedir o fim do recesso parlamentar. Está preocupado com as finanças do Rio e quer celeridade na análise de projeto que suspende o pagamento da dívida dos Estados com a União. Esse item foi vetado do texto da renegociação das dívidas, porque os deputados retiraram as contrapartidas. Ninguém acredita que os parlamentares voltem antes de fevereiro.