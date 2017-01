São paliativos

Presídio Federal

Ninguém pode dizer que o presidente Temer chegou ao Rio Grande do Sul de mãos abanando. Fez anúncios, elogiou os seus ministros, cometeu gafes, ignorou manifestantes, enfim, o pacote completo de uma tradicional visita presidencial. Mas a intenção de construir um presídio federal no Estado e a distribuição de ambulâncias para renovação da frota não passam de paliativos para duas das áreas mais críticas: a segurança e a saúde. A construção da unidade de segurança máxima integra uma política nacional, mais do que necessária para este momento, mas com reflexos de longo prazo. As ambulâncias asseguram a rotina que já existe nos municípios. É para não piorar o que já está ruim. A viagem do peemedebista faz parte de uma agenda política, uma tentativa de mostrar ao eleitor que o governo não está paralisado diante da crise econômica e das ameaças da Lava-Jato. Embora o governador Sartori tenha dito ao presidente não se preocupar com popularidade, Temer sabe que precisa de um mínimo de apoio das ruas para enfrentar os tempos difíceis que vem pela frente.

Só o Rio?

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) disse que até amanhã lança o plano de recuperação do Rio. E o plano do Rio Grande do Sul, sai quando? Técnicos da Secretaria de Fazenda têm conversado com especialistas da equipe econômica, mostrando que o Estado vem fazendo o dever de casa.

Falando de Maia

A disputa à presidência da Câmara foi um dos principais assuntos nos bastidores do evento com Temer, no parque Assis Brasil. O comentário é que partidos da base aguardam que Rodrigo Maia (DEM-RJ) confirme que a candidatura é viável, de preferência com aval do Supremo Tribunal Federal. O PDT questiona no STF se Maia pode concorrer, porque já exerce um mandato tampão.

Candidato

O comentário entre os prefeitos que estavam no parque de Esteio é que o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) estava com jeito de candidatíssimo ao Senado em 2018. Quando questionado, o ministro costuma responder, se referindo à filha de dois anos:

- Sou candidato a pai da Elena!