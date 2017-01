Temer em Esteio

RBS Brasília

Para turbinar a chamada pauta positiva do Planalto, o presidente Michel Temer desembarca na próxima segunda-feira no Rio Grande do Sul. Um evento será organizado no Parque de Esteio, às 10h30min, para o anúncio da entrega de 340 ambulâncias para todo o Brasil, das quais 61 para municípios gaúchos, dentro de um programa do Ministério da Saúde. O presidente estará acompanhado dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Ricardo Barros (Saúde) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social). Prefeitos e parlamentares serão convidados para a badalação, que terminará com um churrasco. Com a popularidade em baixa, Temer foi aconselhado a sair mais do Planalto, a participar mais de eventos públicos. Depois do Nordeste, chegou a vez do Sul do país, começando pelo RS. Mas nem tudo será festa. Temer, certamente, ouvirá apelos para ajudar o Estado, que amarga uma de suas piores crises.



Antes tarde...

A política é feita de gestos. Peemedebista experiente, Temer sabe disso, mas vem pecando ao hesitar em momentos cruciais. Faltou, sim, uma imediata manifestação oficial da Presidência sobre as mortes no presídio em Manaus. Hoje, em reunião no Planalto, o ministro Alexandre Padilha, apresentará ao presidente o Plano Nacional de Segurança.



O especialista

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Ex-secretário de segurança do Rio, o gaúcho José Mariano Beltrame (foto) tem sido um dos conselheiros do secretário de segurança, Cezar Schirmer. Antes do Natal, os dois se reuniram em Porto Alegre para mais uma rodada de conversas. Da capital, Beltrame seguiu para Santa Maria, onde passou as festas com a família.



Mãozinha

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, conseguiu um apoio de peso para resistir a uma possível reforma ministerial. Secretários estaduais de saúde afirmam que, depois de um início conturbado, Barros se recuperou. A portaria da flexibilização das UPAS e habilitação de serviços são as principais conquistas.



Assédio



Foto: Moreira Mariz / Agência Senado

O senador Lasier Martins definirá até o final do mês qual será o seu novo partido. O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), já telefonou para o gaúcho, reforçando a oferta. Na conversa, Lasier fez uma ressalva: não topa votar em Eunício Oliveira (PMDB-CE) para presidência do Senado. O PSD mandou dizer que ¿tudo bem¿.