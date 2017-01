Temer escapa por um triz

Fraudes na Caixa

O governo escapou por um triz de ter mais um ministro envolvido em um escândalo de corrupção. Se não tivesse tropeçado nos próprios rolos, Geddel Vieira Lima seria até hoje responsável pela articulação política do Planalto junto ao Congresso. Ele sempre fez – e ainda faz - parte do grupo de peemedebistas da confiança de Michel Temer.



Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Denunciado por um colega de Esplanada por tráfico de influência, no episódio em que queria a liberação da obra em um prédio em Salvador, Geddel não queria deixar o cargo. Só saiu porque o governo não aguentava mais o desgaste. Sorte de Temer.



Agora, o Planalto faz de tudo para permanecer bem distante das investigações da Polícia Federal. As digitais, no entanto, são de conhecidas figuras da cúpula nacional do PMDB. Na época do governo Dilma, Geddel era vice-presidente da Caixa. Ele teria construído um esquema com o então deputado Eduardo Cunha (RJ) para cobrar propina de empresários em troca de liberação de financiamentos. Ou seja, falcatruas envolvendo dinheiro público e colocando em risco a gestão de um banco estatal. Ainda existe alguma dúvida de que PT e PMDB trilhavam, de mãos dadas, os caminhos da corrupção?



Embora seja figurinha conhecida pelos investigadores da Polícia Federal, Geddel estava protegido pelo foro privilegiado, graças ao posto de ministro. Prova de que já está passando da hora de acabar com esse tratamento especial. Sem mandato ou cargo na Esplanada, o baiano se tornou alvo de mais uma operação. Pela nova divisão das vice-presidências da Caixa, no entanto, a atual gestão do Planalto gosta de correr riscos e nada aprendeu com a Lava-Jato. Quando assumiu o ministério da Fazenda, Henrique Meirelles até chegou a dizer que não admitiria indicações políticas nas áreas, mas o governo não resistiu. Às vésperas da votação da PEC do teto entregou cargos para PMDB, PP, PSDB e DEM.



Os sem-recesso



Foto: Andressa Anholete / AFP

Há quatro meses no comando do Supremo Tribunal Federal, a ministra Cármen Lúcia subverteu a lógica do recesso. Envolvida diretamente na busca de uma saída para a crise da segurança e na negociação da situação financeira dos Estados, ela tem promovido seguidas reuniões com autoridades, que vão do encontro em pleno sábado com o presidente Michel Temer a conversas estratégicas com os ministros Alexandre de Moraes (Justiça) e Henrique Meirelles (Fazenda).



A presidente já marcou para o início do próximo mês o julgamento da ação que determinará se um Estado poderá ou não reduzir a carga horária e o salário de seus servidores. Esse é um dos itens do acordo proposto pela União para socorrer o Rio de Janeiro. A posição do Supremo será um marco para o rumo dos Estados em crise. Com isso, a Corte assume um protagonismo ainda maior diante da sociedade.



Também ficou para fevereiro a homologação da delação premiada dos executivos da Odebrecht. Ao lado da sala de Cármen Lúcia funciona o gabinete da força-tarefa montada para o relator Teori Zavascki. Para essa ala do STF não tem férias de janeiro.



Recordar é viver



Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Deputados de oposição têm recebido vídeos com alguns momentos de Rodrigo Maia (DEM-RJ) em plenário. O campeão de audiência é o que ele anuncia o voto pelo impeachment de Dilma Rousseff, parabenizando o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Um dos responsáveis pela campanha avisa:

- É para refrescar a memória nesta hora de escolha do novo presidente da Câmara.

O PT não assume, mas há integrantes do partido simpáticos à recondução de Maia ao comando da Casa. O deputado Décio Lima (PT-SC), por exemplo, participou do café da manhã organizado em Florianópolis para o candidato do DEM. Ex-ministro de Dilma, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) ainda espera contar com apoio da bancada petista para emplacar um segundo turno na disputa à presidência.



Prêmio

Além da incompetência na gestão e inchaço da máquina, o Rio está quebrado por causa da corrupção. É com esse Estado que a União iniciou as negociações de socorro, deixando Rio Grande do Sul e Minas Gerais para depois.



Guerra interna

Um dos pontos mais polêmicos da Reforma da Previdência já provoca uma briga interna na Esplanada. Técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) tentam convencer a equipe econômica a mudar os critérios propostos para o pagamento de Benefício de Prestação Continuada (BPC), como aumento da idade e desvinculação do salário mínimo. Esse é um benefício pago a idosos ou pessoas com deficiência com baixa renda familiar. Já houve uma tensa reunião sobre esse assunto. Os assessores do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) foram alertados que se não houver uma adaptação por iniciativa do Planalto, os deputados poderão mudar o texto por conta própria, talvez até aumentando o valor do repasse. A pressão dos movimentos sociais já começou. Sem traquejo político, esses técnicos acreditam que os números serão suficientes para convencer os deputados a aprovarem todos os pontos da reforma.



Fura-fila

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

O processo que investiga se a ex-presidente Dilma Rousseff furou a fila do INSS para a aposentadoria se arrasta. A defesa solicitou o depoimento de quase 30 pessoas, entre elas ex-ministros. As investigações começaram em outubro, após denúncia de que ela conseguiu o benefício em tempo recorde, contando com o apoio do ex-ministro da Previdência Carlos Gabas.



Fiança

A juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro, reduziu a fiança de Paulo Ferreira de R$ 1 milhão para R$ 200 mil. Preso em Tremembé (SP), o ex-tesoureiro do PT se reunirá com a família para decidir como pagar o valor. A defesa afirma que ele possui uma carta de crédito na Caixa, de R$ 120 mil, e colocou à venda um carro avaliado em R$ 40 mil.



Badalando

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

O presidente Temer reúne na quarta-feira os governadores para a assinatura do Plano Nacional de Segurança. O governador José Ivo Sartori deve participar. A expectativa é que seja definida também a área onde será construído o presídio federal no Estado. Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, Passo Fundo e Caxias atendem os requisitos, de acordo com um interlocutor do ministro Alexandre de Moraes.



Equívocos

O governo perdeu uma excelente oportunidade de extinguir a Secretaria da Juventude. Por falar bobagens sobre os presídios, Bruno Júlio foi substituído por Francisco Costa Filho, do PMDB do Maranhão. O novo secretário é citado em um processo de improbidade administrativa.