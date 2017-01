Temer vem ao RS na segunda e distribuirá ambulâncias 

RBS Brasília

O presidente Michel Temer desembarca no Estado na próxima segunda-feira, dando sequência à chamada agenda positiva do Planalto. Um evento será organizado no parque Assis Brasil, em Esteio, às 10h30min, para o anúncio da entrega de 340 ambulâncias para todo o Brasil, das quais 61 serão repassadas para municípios gaúchos. Essa ação faz parte de um programa do Ministério da Saúde. O presidente estará na companhia dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Ricardo Barros (Saúde) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social). O evento terminará com um churrasco. Depois de visitar o Nordeste, agora o presidente se dedicará a viagens para o Sul do Brasil, começando pelo Rio Grande do Sul.