Vai esperar até quando?

Segurança

O governo Temer está devendo o lançamento de um robusto plano nacional de segurança, com previsão de investimentos em presídios e trabalho em conjunto com os Estados. Não é segredo para ninguém que o orçamento está curto e que faltam recursos para áreas básicas, como saúde e educação. Mas, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, vivemos um momento de urgência na área da segurança pública. E o pior é que não é uma crise que se formou do dia para noite. Ela vem sendo alimentada pela negligência dos administradores por anos, de tal maneira que as facções criminosas foram crescendo e ganhando força. União e Estados não aproveitaram o tempo da bonança, quando havia dinheiro em caixa, para investir nas estruturas prisionais e construir políticas de longo prazo. O Central, em Porto Alegre, é um exemplo. O motim no presídio de Manaus, com uma brutal chacina, é produto da falta de atenção com a área de segurança. E quem prefere fazer a leitura rasa de que "bandido bom é bandido morto", não enxerga o quanto é grave o poder público não ter controle sobre o que ocorre dentro do sistema prisional.



Para valer

O pente-fino em contratos virou o hit dos novos prefeitos. Mas essa não é a primeira vez que a ameaça aparece nos discursos dos novos administradores. A grande dúvida é se eventuais irregularidades encontradas serão divulgadas com nome, sobrenome e padrinho. E será que os processos serão encaminhados ao Ministério Público?



Retorno

Foto: Omar Freitas / Agência RBS

A ex-governadora Yeda Crusius optou por assumir a vaga de deputada na próxima quinta-feira (5) porque está em viagem ao Exterior. Yeda volta à Câmara, após a renúncia do prefeito Nelson Marchezan (PSDB). Ela afirma que ainda não definiu equipe, mas - ao contrário do costume, nesses casos - não deve manter nomes que trabalhavam com Marchezan.



Na expectativa

Há, no Palácio do Planalto, uma convicção: o que tinha que aparecer na delação da Odebrecht, envolvendo ministros de Michel Temer, já apareceu. O comentário é que o único capítulo sobre os peemedebistas está no depoimento do ex-diretor Claudio Melo Filho. A conferir.