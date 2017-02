Escudo da falcatrua

RBS Brasília

Tem razão o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, quando afirma que o fim do foro privilegiado não é panaceia. Mas também não pode ser mais um escudo para os políticos que apostam na morosidade da Procuradoria-Geral da República e da Suprema Corte para continuar flertando com a impunidade. A certeza da proteção chegou a tal ponto, que os advogados do ex-presidente José Sarney conseguiram garantir que ele seja julgado pelos ministros do Supremo. Logo Sarney, que é tão bem relacionado com o Judiciário... Deve saber o que está fazendo. No próximo dia 17 de março, a Lava-Jato completa três anos e 83 pessoas já foram condenadas em primeira instância. Desde o ano passado, os investigadores vêm mergulhando no capítulo político deste grande escândalo de corrupção. Se os poderosos se safarem, todo o trabalho morre na praia. Aposto um saco de confete como o debate sobre as mudanças no foro privilegiado morrerá engavetado no Congresso. O que a sociedade precisa cobrar, agora, é mais agilidade — com responsabilidade, é claro — da PGR e do Supremo.



CIRURGIA



O urologista Claudio Telöken, responsável pela cirurgia de próstata no ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), afirmou que, em 10 dias, o paciente estará pronto para fazer "o que quiser da vida".

— Foi tudo uma maravilha. Mas agora ele terá que cumprir a minha lei e cuidar da recuperação!

Médico de Padilha, Telöken chegou de uma viagem à Austrália na madrugada de domingo. Ontem, ele falou à coluna às 19h, quando confessou que estava recém almoçando.

VAI DEMORAR

O projeto de recuperação fiscal do governo com os Estados rachou a bancada gaúcha. Nem mesmo deputados governistas topam aprovar as contrapartidas enviadas pelo Ministério da Fazenda. O deputado Jerônimo Goergen (PP) afirma que não vota do jeito que está. Já Yeda Crusius (PSDB) espera uma tramitação rápida porque para ela todos já conhecem o texto.

TEM DONO

Depois de conquistar a liderança do governo na Câmara, o PP ainda pretende manter o Ministério da Saúde. Os deputados até aceitam discutir a troca do ministro Ricardo Barros por outro nome, desde que indicado pelo partido. A bancada já consolidou indicações em cargos importantes ligados à pasta.

Colaborou Silvana Pires



