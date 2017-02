Foro privilegiado na berlinda

RBS BRASÍLIA





A operação blindagem tem um efeito colateral que desagrada a muitos poderosos de Brasília. A manobra bem-sucedida do presidente Michel Temer a favor de Moreira Franco acabou reacendendo o debate sobre o fim do foro privilegiado. Como já disse o presidente da OAB, Claudio Lamachia, o foro serve apenas para beneficiar uma casta de privilegiados perante a Justiça. São deputados, senadores, ministros que contam com o tempo para surfar na impunidade. Pressionados, agora são os integrantes do Supremo Tribunal Federal que começam a se manifestar, clamando por mudanças.

O conselho pleno da OAB analisa, no próximo mês, proposta de mudança nas regras do foro, reduzindo o número de agentes públicos beneficiados e redefinindo critérios. Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin também estão dispostos a debater o assunto. Barroso chegou a levar ao plenário uma proposta concreta de modificação das regras, para que o foro não seja válido para crimes praticados anteriormente à ocupação do cargo. Para Fachin, a regra que beneficia os políticos é incompatível com o princípio republicano. Mas o que aconteceu para essa reação tão enfática do Supremo assim, de uma hora para outra? A resposta é: pressão.

Diante da avalanche que será a delação da Odebrecht, aumentará a cobrança para que o STF tome decisões sobre a abertura de inquéritos e julgamentos. Embora todo o processo na mais alta corte seja mais complexo, as comparações com o andamento da Lava-Jato na Justiça em Curitiba são inevitáveis. Em dois anos e meio de operação, o juiz Sergio Moro proferiu 118 condenações. No Supremo, nenhum caso chegou a esse ponto ainda. A única desvantagem do foro especial para os políticos é que, quando julgados, não há como recorrer a outra instância. Foi o que ocorreu com a turma do mensalão.

VAI ACUMULANDO

Uma segunda lista de Janot está para ser divulgada, mas a Procuradoria-Geral da República ainda nem resolveu a primeira. Para se ter uma ideia, somente o processo que envolve seis políticos do PP gaúcho está estacionado há 23 meses. Os deputados já encaminharam aos investigadores todas as informações solicitadas, em especial da área fiscal. A cobrança é para que Rodrigo Janot arquive os casos ou encaminhe denúncia de uma vez. Uma demora que está pegando mal junto ao próprio STF. Nos bastidores, desafetos de Janot afirmam que ele está fazendo média com todos os lados porque tem interesse na recondução ao cargo. A definição para a PGR está marcada para setembro e, se escolhido, o atual procurador irá para o terceiro mandato.





APESAR DA PROMESSA AO ESTADO, O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA AINDA NÃO DEFINIU COMO SERÁ VIABILIZADO O REPASSE PARA O COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS DOS POLICIAIS MILITARES GAÚCHOS. ESTE É UM DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA.





TEATRO FECHADO

Na esperança de levar adiante a segunda fase das obras do Teatro Sete de Abril, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), negocia com o Ministério da Cultura a liberação de R$ 9 milhões. Na tentativa de sensibilizar o ministro Roberto Freire, seu ex-colega do PPS, ela presenteou o ministro com o livro O Teatro do Imperador, do jornalista gaúcho Klécio Santos.

BR-116

Prefeitos e empresários da Região Sul vão fazer muito barulho nos próximos dias na tentativa de assegurar as obras da BR-116. Eles pretendem mobilizar o governo gaúcho e as principais lideranças políticas em uma campanha, a exemplo do que houve a favor da duplicação da BR-101.





COMEÇAR DE NOVO

O presidente Michel Temer resolveu com rapidez a vaga no STF, mas não tinha na manga um nome para o Ministério da Justiça. Mergulhado em uma crise na segurança pública, o país chega a quase duas semanas com um interino à frente da pasta. O ex-ministro do STF Carlos Velloso reunia as características desejadas por Temer. Além de contar com o apoio do PSDB, recebeu o aval do senador Aécio Neves (MG), é um jurista respeitado e vinha sobrevivendo à fritura. Mas disse não. Ele alegou pressão da família e preocupação com o escritório de advocacia administrado por ele e pelo filho. O curioso é que, nos últimos dias, Velloso concedeu várias entrevistas, contando sobre o convite e os desafios do cargo. Como a viúva Porcina, da novela Roque Santeiro, é mais um que foi sem nunca ter sido. O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, também está na lista dos preferidos de Aécio para o cargo, mas interlocutores do governo apostam que as negociações se voltarão para um nome político, indicado pelo PMDB ou mesmo pelos tucanos.





